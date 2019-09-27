Росія: учасника загону шамана, який йшов “виганяти Путіна”, депортували до Казахстану

За словами співрозмовника ОВД-Инфо, чоловіка на ім'я Валентин депортували після затримання 24 вересня. В цей день до табору загону приїхала група людей в штатському і відвезла кількох членів загону в поліцію. Там затриманим пояснили, що якщо загін не буде розпущений - учасників чекає звинувачення в тероризмі.

Пізніше всіх, крім Валентина, відпустили. З'ясувалося, що поліція має намір депортувати його через проблеми з документами, інформує Сибір.Реаліі.

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Олександр Габишев в березні вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна". Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії і Іркутської області. Вранці 20 вересня він був доставлений до Якутська, а після - в психоневрологічний диспансер республіки. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд. Пізніше Габишев повідомив своїм прихильникам, що з ним поводилися коректно, а з тими, хто його затримував, вони "навіть подружилися". Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на зустрічі з журналістами заявив, що Кремль не має ніякого відношення до затримання Олександра Габишева.

У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті і вимагають його звільнення. У російському представництві заявили, що реакція влади виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення релігійних обрядів.