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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
07:51 • 12977 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

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рф заявила об ударах по КБ, предприятиях ВПК и цехах сборки БПЛА в Украине: детали

Киев • УНН

 • 338 просмотра

Минобороны рф заявило о массированном ударе по украинским КБ, предприятиям ВПК, цехам БПЛА, центрам подготовки летчиков и складам вооружения. Все цели якобы поражены.

рф заявила об ударах по КБ, предприятиях ВПК и цехах сборки БПЛА в Украине: детали

В министерстве обороны россии заявили, что якобы поразили конструкторские бюро Украины, а также предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников и т.д., передает УНН.

Детали

Как заявили в минобороны, сегодня ночью в ответ на атаки по аэродромах, российские войска нанесли массированный удар воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехах сборки ударных беспилотников, центрах подготовки летного состава, а также складах вооружения и военной техники ВСУ.

В министерстве заявили, что все назначенные объекты поражены.

Дополнение

В ночь на 6 июня российские войска запустили по Украине 407 ударных БПЛА и более 40 ракет, часть удалось сбить, также есть попадания. Враг ежедневно и еженедельно бьет рекорд по количеству примененных средств воздушного нападения.

Количество пострадавших в результате атаки рф на Киев возросло до 27 человек.

После ночной комбинированной атаки рф на Тернополь до сих пор обесточены почти 4 тысячи потребителей.

Количество пострадавших в результате атаки рф на Луцк возросло до 16, еще два человека считаются пропавшими без вести.

Павел Башинский

Павел Башинский

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