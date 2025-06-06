рф заявила об ударах по КБ, предприятиях ВПК и цехах сборки БПЛА в Украине: детали

В министерстве обороны россии заявили, что якобы поразили конструкторские бюро Украины, а также предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, цеха сборки ударных беспилотников и т.д., передает УНН.

Детали

Как заявили в минобороны, сегодня ночью в ответ на атаки по аэродромах, российские войска нанесли массированный удар воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехах сборки ударных беспилотников, центрах подготовки летного состава, а также складах вооружения и военной техники ВСУ.

В министерстве заявили, что все назначенные объекты поражены.

Дополнение

В ночь на 6 июня российские войска запустили по Украине 407 ударных БПЛА и более 40 ракет, часть удалось сбить, также есть попадания. Враг ежедневно и еженедельно бьет рекорд по количеству примененных средств воздушного нападения.

Количество пострадавших в результате атаки рф на Киев возросло до 27 человек.

После ночной комбинированной атаки рф на Тернополь до сих пор обесточены почти 4 тысячи потребителей.

Количество пострадавших в результате атаки рф на Луцк возросло до 16, еще два человека считаются пропавшими без вести.