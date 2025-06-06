рф заявила про удари по КБ, підприємствах ВПК і цехах складання БПЛА в Україні: деталі
Київ • УНН
Міноборони рф заявило про масований удар по українських КБ, підприємствах ВПК, цехах БПЛА, центрах підготовки льотчиків і складах озброєння. Усі цілі нібито уражено.
У міністерстві оборони росії заявили, що нібито уразили конструкторські бюро України, а також підприємств випуску і ремонту озброєння і військової техніки, цехи складання ударних безпілотників тощо, передає УНН.
Деталі
Як заявили в міноборони, сьогодні вночі у відповідь на атаки по аеродромах, російська війська нанесли масованого удару повітряного, морського і наземного базування, а також ударними БПЛА по конструкторських бюро, підприємствах випуску і ремонту озброєння і військової техніки України, цехах складання ударних безпілотників, центрах підготовки льотного складу, а також складах озброєння і військової техніки ЗСУ.
В міністерстві заявили, що усі призначені об'єкти вражені.
Доповнення
У ніч на 6 червня російські війська запустили по Україні 407 ударних БпЛА та понад 40 ракет, частину вдалося збити, також є влучання. Ворог щодня та щотижня б’є рекорд за кількістю застосованих засобів повітряного нападу.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Київ зросла до 27 осіб.
Після нічної комбінованої атаки рф на Тернопіль досі знеструмлено майже 4 тисячі споживачів.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Луцьк зросла до 16, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.