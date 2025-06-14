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Калибр (семейство ракет)

рф вывела в Черное море корабль с ракетами "Калибр" - ВМС

Киев • УНН

 • 258 просмотра

В Черном море появился вражеский корабль, несущий до 6 крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море 3 корабля рф, один из них имеет 8 ракет.

рф вывела в Черное море корабль с ракетами "Калибр" - ВМС

россия вывела в Черное море корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 6 ракет. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

В то же время отмечается, что по состоянию на 06:00 14.06.2025 в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. При этом в Средиземном море находятся 3 корабля рф, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 6 судов

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Евросоюз планирует создать центр морской безопасности в Черном море для мониторинга угроз и защиты инфраструктуры Черноморского региона. Информация будет передаваться Украине и другим странам региона.

российских кораблей в Черном и Азовском морях не видно: Плетенчук рассказал о страхе оккупантов перед морскими дронами30.05.25, 16:09 • 2438 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Калибр (семейство ракет)
Военно-морские силы Украины
Азовское море
Черное море
Босфор
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