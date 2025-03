РФ направила Лондону ноту из-за досмотра самолета в "Хитроу"

"Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороны дать разъяснения в связи с произошедшим", - говорится в сообщении.

По утверждению посольства Росии, британцы пытались досмотреть самолет в отсутствие экипажа, что запрещено действующими правилами.

"После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в обзоре", - сообщили в посольстве.

Ранее журналист BBC в своем Twitter сообщил, что в Лондоне провели осмотр самолета Airbus А-321 авиакомпании "Аэрофлот", который прибыл из Москвы регулярным рейсом в аэропорт "Хитроу".

Напомним, ранее Великобритания выслала 23 российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон говорит, что Москва стоит за атакой. Россия отрицает.

UK #Russia plane search: UK Foreign Office confirms to the BBC that it was Customs inspecting the Aeroflot flight at Heathrow this afternoon. The airline says it is willing to cooperate with UK authorities if explanation given.

— Ben Tavener (@BenTavener) 30 березня 2018 р.