РФ направила Лондону ноту через огляд літака в "Хітроу"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Посольство Росії в Великій Британії направило британському МЗС ноту з вимогою роз'яснити причини перевірки літака "Аерофлоту" в аеропорту "Хітроу", передає УНН з посиланням на сайт російського посольства.
"Наші спроби оперативно зв'язатися з МЗС Великої Британії з метою з'ясувати причини некоректних дій британських співробітників не привели до результатів. Посольством направлена нота з вимогою до британської сторони дати роз'яснення у зв'язку з тим, що сталося", - йдеться в повідомленні.
За твердженням посольства Росії, британці намагалися оглянути літак у відсутності екіпажу, що заборонено чинними правилами.
"Після прибуття в аеропорт співробітника посольства і довгих переговорів вдалося відстояти участь командира судна в огляді", - повідомили в посольстві.
Раніше журналіст BBC у своєму Twitter повідомив, що в Лондоні провели огляд літака Airbus А-321 авіакомпанії "Аерофлот", який прибув з Москви регулярним рейсом в аеропорт "Хітроу".
Нагадаємо, раніше Великя Британія вислала 23 російських дипломатів у зв'язку зі справою про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Лондон каже, що Москва стоїть за атакою. Росія заперечує.
UK #Russia plane search: UK Foreign Office confirms to the BBC that it was Customs inspecting the Aeroflot flight at Heathrow this afternoon . The airline says it is willing to cooperate with UK authorities if explanation given.- Ben Tavener (@BenTavener) 30 березня 2018 р.