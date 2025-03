РФ направила Лондону ноту через огляд літака в "Хітроу"

"Наші спроби оперативно зв'язатися з МЗС Великої Британії з метою з'ясувати причини некоректних дій британських співробітників не привели до результатів. Посольством направлена ​​нота з вимогою до британської сторони дати роз'яснення у зв'язку з тим, що сталося", - йдеться в повідомленні.

За твердженням посольства Росії, британці намагалися оглянути літак у відсутності екіпажу, що заборонено чинними правилами.

"Після прибуття в аеропорт співробітника посольства і довгих переговорів вдалося відстояти участь командира судна в огляді", - повідомили в посольстві.

Раніше журналіст BBC у своєму Twitter повідомив, що в Лондоні провели огляд літака Airbus А-321 авіакомпанії "Аерофлот", який прибув з Москви регулярним рейсом в аеропорт "Хітроу".

Нагадаємо, раніше Великя Британія вислала 23 російських дипломатів у зв'язку зі справою про отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Лондон каже, що Москва стоїть за атакою. Росія заперечує.

UK #Russia plane search: UK Foreign Office confirms to the BBC that it was Customs inspecting the Aeroflot flight at Heathrow this afternoon . The airline says it is willing to cooperate with UK authorities if explanation given.

- Ben Tavener (@BenTavener) 30 березня 2018 р.