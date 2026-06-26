рф ударила по многоэтажке в Изюме, есть погибший и раненые

россия нанесла удар дроном по многоэтажке в Изюме Харьковской области, убив одного человека и ранив еще троих, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

1 человек погиб, еще 3 пострадали в результате удара БПЛА рф по многоэтажке в Изюме - сообщили в ГСЧС.

В результате попадания, как указано, разрушены строительные конструкции. Возник пожар.

Также повреждены легковые автомобили.

Спасатели ликвидировали возгорание.

Три из семи российских ракет и 174 из 189 дронов обезврежены над Украиной

Дополнение

В течение минувших суток вражеских ударов, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, подверглись Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов двое человек погибли, пострадали 7 человек.