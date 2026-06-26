рф ударила по многоэтажке в Изюме, есть погибший и раненые
Киев • УНН
В результате удара российского беспилотника по многоэтажке в Изюме погиб один человек, еще трое пострадали. От попадания разрушены конструкции, возник пожар, повреждены автомобили.
россия нанесла удар дроном по многоэтажке в Изюме Харьковской области, убив одного человека и ранив еще троих, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
1 человек погиб, еще 3 пострадали в результате удара БПЛА рф по многоэтажке в Изюме
В результате попадания, как указано, разрушены строительные конструкции. Возник пожар.
Также повреждены легковые автомобили.
Спасатели ликвидировали возгорание.
Три из семи российских ракет и 174 из 189 дронов обезврежены над Украиной26.06.26, 09:10 • 2738 просмотров
Дополнение
В течение минувших суток вражеских ударов, по данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, подверглись Харьков и 16 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов двое человек погибли, пострадали 7 человек.