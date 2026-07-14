РФ нанесла удар КАБами по Слатиному, есть погибшая и пострадавшие
Киев • УНН
Российская армия нанесла авиаудар по поселку Слатиное в Харьковской области. Погибла 50-летняя женщина, 72-летняя пострадавшая госпитализирована.
В Харьковской области российские войска нанесли очередной авиаудар - по Слатиному, известно о погибшей женщине, а также 4 пострадавших, сообщили в Харьковской областной прокуратуре во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, утром 14 июля российская армия нанесла авиационный удар управляемой авиабомбой по поселку Слатино Харьковского района. Повреждены дома.
В результате вражеского авиаудара по поселку Слатино погибла 50-летняя женщина. Она умерла в карете скорой медицинской помощи. Погибшая — невестка 72-летней пострадавшей, которую госпитализировали с ранениями.
Впоследствии было установлено, что в результате вражеского авиаудара еще трое человек - две женщины и мужчина - испытали острую реакцию на стресс.
"Предварительно, в Слатином еще один человек может находиться под завалами дома. Враждебные КАБ попали на территорию частных домовладений, уничтожено по меньшей мере 8 домов. Экстренные службы устраняют последствия атаки", - отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в течение минувших суток вражеским ударам подверглись г. Харьков и 12 населенных пунктов Харьковской области, в результате обстрелов пострадали 11 человек, среди них – ребенок.