рф нанесла ряд ударов по Одесской области - среди гражданских есть погибший и раненые

В результате массированного российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области. Есть погибшие и раненые среди гражданских, сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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Оккупанты атаковали в акватории Черного моря иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда.

Один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждены также объекты инфраструктуры: здания, резервуары и склады. Информация о пострадавших на данный момент не поступала - говорится в сообщении Кипера.

Он также добавил, что во время ликвидации последствий предыдущих ударов россияне нанесли повторный удар.

В результате этого была повреждена специальная спасательная техника. Личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал - заявил Кипер.

Напомним

российские войска нанесли ракетный удар по порту Одесской области, повредив гражданское судно под флагом Маршалловых Островов.