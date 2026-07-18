рф нанесла ряд ударов по Одесской области - среди гражданских есть погибший и раненые
Киев • УНН
В результате атаки на иностранное судно под флагом Антигуа и Барбуда один человек погиб, трое ранены. Оккупанты нанесли повторный удар во время ликвидации последствий.
В результате массированного российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области. Есть погибшие и раненые среди гражданских, сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
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Оккупанты атаковали в акватории Черного моря иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда.
Один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждены также объекты инфраструктуры: здания, резервуары и склады. Информация о пострадавших на данный момент не поступала
Он также добавил, что во время ликвидации последствий предыдущих ударов россияне нанесли повторный удар.
В результате этого была повреждена специальная спасательная техника. Личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал
Напомним
российские войска нанесли ракетный удар по порту Одесской области, повредив гражданское судно под флагом Маршалловых Островов.