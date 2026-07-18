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рф нанесла ряд ударов по Одесской области - среди гражданских есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 156 просмотра

В результате атаки на иностранное судно под флагом Антигуа и Барбуда один человек погиб, трое ранены. Оккупанты нанесли повторный удар во время ликвидации последствий.

рф нанесла ряд ударов по Одесской области - среди гражданских есть погибший и раненые

В результате массированного российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области. Есть погибшие и раненые среди гражданских, сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Подробности

Оккупанты атаковали в акватории Черного моря иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда.

Один человек, еще трое получили ранения и были госпитализированы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждены также объекты инфраструктуры: здания, резервуары и склады. Информация о пострадавших на данный момент не поступала

- говорится в сообщении Кипера.

Он также добавил, что во время ликвидации последствий предыдущих ударов россияне нанесли повторный удар.

В результате этого была повреждена специальная спасательная техника. Личный состав находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал

- заявил Кипер.

Напомним

российские войска нанесли ракетный удар по порту Одесской области, повредив гражданское судно под флагом Маршалловых Островов.

Евгений Устименко

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