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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Reuters узнало о повышении точности используемых рф северокорейских ракет

Reuters узнало о повышении точности используемых рф северокорейских ракет

Киев  •  УНН

 • 9717 просмотра

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Точность северокорейских ракет, которыми рф обстреливает Украину, возросла, пишет Reuters.

Северокорейские баллистические ракеты, выпущенные по Украине российскими войсками с конца декабря, "были намного точнее залпов оружия, выпущенных за последний год", со ссылкой на два высокопоставленных украинских источника, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"В то время как растущие связи москвы с Пхеньяном вызывают тревогу от Вашингтона до Сеула, рост точности - в пределах 50-100 м от предполагаемой цели - предполагает, что Северная Корея успешно использует поле боя для испытания своих ракетных технологий", пишет издание со ссылкой на слова источников. Ранее "точность ракет составляла 1-3 километра", сообщил военный источник в интервью в Киеве, впервые раскрыв ранее не опубликованную оценку. Источник отказался публично раскрывать, что было целью, откуда были выпущены ракеты или даты атак, сославшись на военную тайну.

Военный источник, как отмечается, "описал заметное улучшение точности более чем 20 северокорейских баллистических ракет, которые поразили Украину за последние несколько недель". Второй источник, высокопоставленный чиновник, знакомый с этим вопросом, "подтвердил выводы", когда его спросили, отмечает издание.

Ян Ук, эксперт по вооружениям в Институте политических исследований Асан в Сеуле, сказал, что такие улучшения в ракетных возможностях Северной Кореи имеют тревожные последствия для ее потенциала угрожать Южной Корее, Японии и Соединенным Штатам или продавать модернизированное оружие "несостоятельным" государствам или вооруженным группам.

"Это может повлиять на стабильность в регионе и мире", - сказал он.

Военный эксперт Ян сказал, что его контакты по безопасности в Украине также независимо сообщали о "совершенствовании последних партий северокорейских ракет".

"Поскольку они производят ракеты и получают отзывы от клиентов - российской армии - у них больше опыта в производстве более надежных ракет", - сказал он.

Источники и Ян сказали, что "неясно, какие модификации внесла Северная Корея", пишет издание.

Военный источник сказал, что "криминалистический анализ, проведенный на обломках, не выявил изменений в конструкции ракет, хотя обломков для анализа осталось очень мало".

По словам источника, "двумя возможными объяснениями были то, что ракеты были оснащены лучшими навигационными системами или механизмом управления для облегчения маневрирования", отмечает издание.

По словам Яна, другие факторы, которые могут повысить точность, включают лучшую информацию о наведении для экипажей, новые компоненты системы наведения, предоставленные россией, и улучшения, основанные на данных и опыте, которые северокорейские ученые собрали во время войны.

"россия начала запускать северокорейские баллистические ракеты малой дальности К-23, К-23А и К-24 по Украине в конце 2023 года и с тех пор выпустила около 100", сообщил источник. 

По словам источника, "повышение точности оружия произошло внезапно, после месяцев неточных запусков". 

Reuters, как отмечается, не смогло независимо проверить оценку источников.

Напомним

В феврале 2024 года в СБУ указывали, что Служба безопасности задокументировала факты воздушных атак рф на гражданскую инфраструктуру Украины с применением дальнобойного вооружения Северной Кореи - речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся на территории КНДР.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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reutersReuters
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