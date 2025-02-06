Reuters дізналося про підвищення точності використовуваних рф північнокорейських ракет

ukenru
09:48 • 11601 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 35686 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 85241 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 117572 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 151060 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208333 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 168813 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150487 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124577 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109675 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 116162 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 119722 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 114442 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 118915 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 113023 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 168922 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 167593 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 300113 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 328121 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 263260 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 45094 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 48760 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 114436 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 95588 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 117786 перегляди
Актуальне
Reuters дізналося про підвищення точності використовуваних рф північнокорейських ракет

Reuters дізналося про підвищення точності використовуваних рф північнокорейських ракет

Київ • УНН

 • 24239 перегляди

Точність північнокорейських ракет, якими рф обстрілює Україну, зросла, пише Reuters.

Північнокорейські балістичні ракети, випущені по Україні російськими військами з кінця грудня, "були набагато точнішими за залпи зброї, випущені за останній рік", з посиланням на два високопоставлені українські джерела, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"У той час як зростаючі зв'язки москви з Пхеньяном викликають тривогу від Вашингтона до Сеула, зростання точності - в межах 50-100 м від передбачуваної цілі - передбачає, що Північна Корея успішно використовує поле бою для випробування своїх ракетних технологій", пише видання з посиланням на слова джерел. Раніше "точність ракет становила 1-3 кілометри", повідомило військове джерело в інтерв'ю в Києві, вперше розкривши раніше не опубліковану оцінку. Джерело відмовилося публічно розкривати, що було ціллю, звідки було випущено ракети чи дати атак, пославшись на військову таємницю.

Військове джерело, як зазначається, "описало помітне покращення точності більш ніж 20 північнокорейських балістичних ракет, які вразили Україну за останні кілька тижнів". Друге джерело, високопоставлений урядовець, знайомий з цим питанням, "підтвердило висновки", коли його запитали, зазначає видання.

Ян Ук, експерт із озброєнь в Інституті політичних досліджень Асан у Сеулі, сказав, що такі покращення в ракетних можливостях Північної Кореї мають тривожні наслідки для її потенціалу загрожувати Південній Кореї, Японії та Сполученим Штатам або продавати модернізовану зброю "неспроможним" державам чи озброєним групам.

"Це може вплинути на стабільність у регіоні та світі", - сказав він.

Військовий експерт Ян сказав, що його безпекові контакти в Україні також незалежно повідомляли про "вдосконалення останніх партій північнокорейських ракет".

"Оскільки вони виробляють ракети і отримують відгуки від клієнтів - російської армії - у них більше досвіду у виробництві більш надійних ракет", - сказав він.

Джерела та Ян сказали, що "неясно, які модифікації внесла Північна Корея", пише видання.

Військове джерело сказало, що "криміналістичний аналіз, проведений на уламках, не виявив змін у конструкції ракет, хоча уламків для аналізу залишилося дуже мало".

За словами джерела, "двома можливими поясненнями були те, що ракети були оснащені кращими навігаційними системами або механізмом керування для полегшення маневрування", зазначає видання.

За словами Яна, інші фактори, які можуть підвищити точність, включають кращу інформацію про наведення для екіпажів, нові компоненти системи наведення, надані росією, та покращення, що базуються на даних та досвіді, які північнокорейські вчені зібрали під час війни.

"росія почала запускати північнокорейські балістичні ракети малої дальності К-23, К-23А та К-24 по Україні наприкінці 2023 року і відтоді випустила близько 100", повідомило джерело. 

За словами джерела, "підвищення точності зброї сталося раптово, після місяців неточних запусків". 

Reuters, як зазначається, не змогло незалежно перевірити оцінку джерел.

Нагадаємо

У лютому 2024 року у СБУ вказували, що Служба безпеки задокументувала факти повітряних атак рф на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї - ідеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
reutersReuters
seulСеул
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
pivdenna-koreiaПівденна Корея
yaponiiaЯпонія
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами