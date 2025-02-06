Reuters дізналося про підвищення точності використовуваних рф північнокорейських ракет

Північнокорейські балістичні ракети, випущені по Україні російськими військами з кінця грудня, "були набагато точнішими за залпи зброї, випущені за останній рік", з посиланням на два високопоставлені українські джерела, повідомляє Reuters, пише УНН.

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"У той час як зростаючі зв'язки москви з Пхеньяном викликають тривогу від Вашингтона до Сеула, зростання точності - в межах 50-100 м від передбачуваної цілі - передбачає, що Північна Корея успішно використовує поле бою для випробування своїх ракетних технологій", пише видання з посиланням на слова джерел. Раніше "точність ракет становила 1-3 кілометри", повідомило військове джерело в інтерв'ю в Києві, вперше розкривши раніше не опубліковану оцінку. Джерело відмовилося публічно розкривати, що було ціллю, звідки було випущено ракети чи дати атак, пославшись на військову таємницю.

Військове джерело, як зазначається, "описало помітне покращення точності більш ніж 20 північнокорейських балістичних ракет, які вразили Україну за останні кілька тижнів". Друге джерело, високопоставлений урядовець, знайомий з цим питанням, "підтвердило висновки", коли його запитали, зазначає видання.

Ян Ук, експерт із озброєнь в Інституті політичних досліджень Асан у Сеулі, сказав, що такі покращення в ракетних можливостях Північної Кореї мають тривожні наслідки для її потенціалу загрожувати Південній Кореї, Японії та Сполученим Штатам або продавати модернізовану зброю "неспроможним" державам чи озброєним групам.

"Це може вплинути на стабільність у регіоні та світі", - сказав він.

Військовий експерт Ян сказав, що його безпекові контакти в Україні також незалежно повідомляли про "вдосконалення останніх партій північнокорейських ракет".

"Оскільки вони виробляють ракети і отримують відгуки від клієнтів - російської армії - у них більше досвіду у виробництві більш надійних ракет", - сказав він.

Джерела та Ян сказали, що "неясно, які модифікації внесла Північна Корея", пише видання.

Військове джерело сказало, що "криміналістичний аналіз, проведений на уламках, не виявив змін у конструкції ракет, хоча уламків для аналізу залишилося дуже мало".

За словами джерела, "двома можливими поясненнями були те, що ракети були оснащені кращими навігаційними системами або механізмом керування для полегшення маневрування", зазначає видання.

За словами Яна, інші фактори, які можуть підвищити точність, включають кращу інформацію про наведення для екіпажів, нові компоненти системи наведення, надані росією, та покращення, що базуються на даних та досвіді, які північнокорейські вчені зібрали під час війни.

"росія почала запускати північнокорейські балістичні ракети малої дальності К-23, К-23А та К-24 по Україні наприкінці 2023 року і відтоді випустила близько 100", повідомило джерело.

За словами джерела, "підвищення точності зброї сталося раптово, після місяців неточних запусків".

Reuters, як зазначається, не змогло незалежно перевірити оцінку джерел.

Нагадаємо

У лютому 2024 року у СБУ вказували, що Служба безпеки задокументувала факти повітряних атак рф на цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї - ідеться про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.