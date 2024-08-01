Законодатели-республиканцы, ориентированные на национальную безопасность, обеспокоены тем, что они видят как растущий раскол между ними и бывшим президентом США Дональдом Трампом по ключевым вопросам, включая войну в Украине, сохранение альянса НАТО и защиту Тайваня от китайской агрессии, передает УНН со ссылкой на The Hilll.

Детали

По данным издания, действия Трампа за последние три недели вызвали смятение и беспокойство среди сенаторов-республиканцев, которые в начале этого года проголосовали за одобрение десятков миллиардов долларов на сдерживание вторжения России в Украину и сдерживание Китая от нападения на Тайвань, важного союзника США и торгового партнера.

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Сенаторы от Республиканской партии, настроенные на оборону, расценили приглашение Трампа для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана посетить его на курорте Мар-а-Лаго во Флориде после саммита НАТО в Вашингтоне как тревожное развитие событий, учитывая тесные связи Орбана с президентом России Владимиром Путиным и его усилия подорвать поддержку обороны Украины НАТО.

Сенаторы от Республиканской партии, которые поддерживают участие США в войне в Украине, были напуганы, когда Трамп выбрал своим напарником сенатора Дж. Д. Вэнса (штат Огайо), который возглавлял оппозицию пакету помощи Украине.

И республиканцы в Сенате испытывают неловкость из-за утверждения Трампа о том, что Тайвань должен платить больше за свою оборону, и отказ взять на себя обязательства защищать остров.

Один сенатор-республиканец, пожелавший остаться анонимным, сказал, что "это большой вопрос", поддержит ли Трамп войну в Украине или станет на защиту Тайваня в случае нападения Китая.

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"Я не думаю, что он хочет конфликтовать или платить за конфликты во всем мире", - отметил сенатор.

"Нет сомнений, где находится Джей Ди Вэнс", - сказал законодатель об избрании Трампом сенатора от Огайо своим напарником.

А встречу Трампа с Орбаном в Мар-а-Лаго сенатор назвал "тревожной".

"Я не могу вам сказать, почему он это делает", - отметил депутат.

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Напомним,

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