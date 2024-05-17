Решения еще нет, но мы заявляем о готовности: Дуда о размещении ядерного оружия в Польше

Решение о присоединении Польши к программе Nuclear Sharing еще нет, но президент страны Анджей Дуда заявил о готовности размещения ядерного оружия в его стране. Об этом сообщает польское издание TVP, передает УНН.

Решений еще нет (относительно присоединения к Nuclear Sharing - ред), но мы заявляем о готовности. Нынешнее размещение ядерного оружия в Европе отражает линии столкновения между несуществующим Варшавским договором и странами НАТО в начале 1950-х годов, а между тем изменения, с которыми мы имеем дело, особенно после начала полномасштабной войны в Украине, настолько продвинуты, что требуется адаптация Альянса. Я не сомневаюсь, что безопасность стран, где сегодня размещено ядерное оружие, значительно выше - сказал Дуда

По его словам, на сегодня россия является самой большой угрозой не только для Польши, но и для всей Европы.

Мы уже давно предупреждаем о серьезных рисках, связанных с деятельностью рф. Если бы угроза не была реальной, мы бы не тратили на оборону 4% ВВП. Мы видим, что россия, ведя наступательную войну против Украины, перешла к военной экономике, ведет провокационные действия против стран НАТО и нарушает дальнейшие договоры. Это россия вооружает район Кенигсберга, и именно россия перемещает ядерное оружие на территорию Беларуси. Думаю, понятно, кто здесь проводит политику эскалации - добавил Дуда.

Напомним

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что размещение американского ядерного оружия на территории Швеции во время войны является весьма вероятным.

Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ