Рішення ще немає, але ми заявляємо про готовність: Дуда про розміщення ядерної зброї у Польщі

Рішення щодо приєднання Польщі до програми Nuclear Sharing ще немає, але президент країни Анджей Дуда заявив про готовність розміщення ядерної зброї у його країні. Про це повідомляє польське видання TVP, передає УНН.

Рішень ще немає (щодо приєднання до Nuclear Sharing - ред), але ми заявляємо про готовність. Нинішнє розміщення ядерної зброї в Європі відображає лінії зіткнення між неіснуючим Варшавським договором і країнами НАТО на початку 1950-х років, а тим часом зміни, з якими ми маємо справу, особливо після початку повномасштабної війни в Україні, настільки просунуті, що потрібна адаптація Альянсу. Я не сумніваюся, що безпека країн, де сьогодні розміщена ядерна зброя, є значно вищою

За його словами, на сьогодні росія є найбільшою загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи.

Ми вже давно попереджаємо про серйозні ризики, пов'язані з діяльністю рф. Якби загроза не була реальною, ми б не витрачали на оборону 4% ВВП. Ми бачимо, що росія, ведучи наступальну війну проти України, перейшла до воєнної економіки, веде провокаційні дії проти країн НАТО та порушує подальші договори. Це росія озброює район Кенігсберга, і саме росія переміщує ядерну зброю на територію білорусі. Думаю, зрозуміло, хто тут проводить політику ескалації