Рішення ще немає, але ми заявляємо про готовність: Дуда про розміщення ядерної зброї у Польщі
Київ • УНН
Президент Анджей Дуда заявив про готовність Польщі розмістити ядерну зброю в країні, посилаючись на російську агресію і необхідність для НАТО адаптувати свої заходи безпеки, хоча рішення про приєднання Польщі до програми ядерного обміну ще не прийнято.
Рішення щодо приєднання Польщі до програми Nuclear Sharing ще немає, але президент країни Анджей Дуда заявив про готовність розміщення ядерної зброї у його країні. Про це повідомляє польське видання TVP, передає УНН.
Рішень ще немає (щодо приєднання до Nuclear Sharing - ред), але ми заявляємо про готовність. Нинішнє розміщення ядерної зброї в Європі відображає лінії зіткнення між неіснуючим Варшавським договором і країнами НАТО на початку 1950-х років, а тим часом зміни, з якими ми маємо справу, особливо після початку повномасштабної війни в Україні, настільки просунуті, що потрібна адаптація Альянсу. Я не сумніваюся, що безпека країн, де сьогодні розміщена ядерна зброя, є значно вищою
За його словами, на сьогодні росія є найбільшою загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи.
Ми вже давно попереджаємо про серйозні ризики, пов'язані з діяльністю рф. Якби загроза не була реальною, ми б не витрачали на оборону 4% ВВП. Ми бачимо, що росія, ведучи наступальну війну проти України, перейшла до воєнної економіки, веде провокаційні дії проти країн НАТО та порушує подальші договори. Це росія озброює район Кенігсберга, і саме росія переміщує ядерну зброю на територію білорусі. Думаю, зрозуміло, хто тут проводить політику ескалації
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що розміщення американської ядерної зброї на території Швеції під час війни є досить ймовірним.
Польща заявила про ризики нових диверсій та саботажу в Європі з боку РФ15.05.24, 06:47 • 133654 перегляди