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Разумков: в Раде нет постановлений об отставках министров

Разумков: в Раде нет постановлений об отставках министров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В Верховной Раде по состоянию на сегодняшний день нет зарегистрированных проектов постановлений об увольнении кого-либо из министров, в частности и руководителя Министерства здравоохранения Украины Максима Степанова. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире Украинского радио, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Что касается разговоров об отставке Степанова. Они длятся довольно давно, и они инициировались некоторыми политическими силами, представленными в парламенте. Но на сегодня ни по одному из министров реальных проектов постановлений об их увольнении, которые могли бы быть рассмотрены вскоре, в зале нет. Я не уверен, что в ближайшее время они также появятся", - рассказал Разумков.

Детали

По его словам, отставка министра здравоохранения не пойдет на пользу при получении вакцины и во время борьбы с третьей волной коронавируса.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверял, что министра здравоохранения Максима Степанова никто не спасает от отставки. Глава правительства считает его эффективным антикризисным менеджером.

Украинские Национальные Новости

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