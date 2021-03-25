Разумков: у Раді немає постанов про відставки міністрів

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“Щодо розмов про відставку Степанова. Вони тривають досить давно, і вони ініціювалися деякими політичними силами, представленими в парламенті. Але станом на сьогодні по жодному з міністрів реальних проектів постанов про їх звільнення, які могли б бути розглянуті незабаром, у залі немає. Я не впевнений, що найближчим часом вони також з’являться”, — розповів Разумков.

Деталі

За його словами, відставка міністра охорони здоров’я не піде на користь при отриманні вакцини та під час боротьби з третьою хвилею коронавірусу.

Доповнення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова ніхто не рятує від відставки. Очільник уряду вважає його ефективним антикризовим менеджером.