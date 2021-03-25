Разумков: у Раді немає постанов про відставки міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Верховній Раді станом на сьогодні немає зареєстрованих проектів постанов про звільнення будь-якого з міністрів, зокрема й керівника Міністерства охорони здоров'я України Максима Степанова. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Українського радіо, передає кореспондент УНН.
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“Щодо розмов про відставку Степанова. Вони тривають досить давно, і вони ініціювалися деякими політичними силами, представленими в парламенті. Але станом на сьогодні по жодному з міністрів реальних проектів постанов про їх звільнення, які могли б бути розглянуті незабаром, у залі немає. Я не впевнений, що найближчим часом вони також з’являться”, — розповів Разумков.
Деталі
За його словами, відставка міністра охорони здоров’я не піде на користь при отриманні вакцини та під час боротьби з третьою хвилею коронавірусу.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова ніхто не рятує від відставки. Очільник уряду вважає його ефективним антикризовим менеджером.