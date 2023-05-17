Рашисты сосредотачивают усилия на четырех направлениях: произошло 25 боевых столкновений
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В течение суток состоялось 25 боевых столкновений на четырех участках фронта, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", - говорится в сообщении.
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