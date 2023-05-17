Рашисты сосредотачивают усилия на четырех направлениях: произошло 25 боевых столкновений

Цитата

"Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка", - говорится в сообщении.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 200 590 человек, 3771 танка и сотен единиц военной техники.