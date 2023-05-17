Рашисти зосереджують зусилля на чотирьох напрямках: відбулося 25 бойових зіткнень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на чотирьох ділянках фронту, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.
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