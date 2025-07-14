Рада завтра планирует рассмотреть изменения в госбюджет и продление военного положения, а в среду увольнение Кабмина - нардеп

Верховная Рада завтра, 15 июля, планирует рассмотреть изменения в государственный бюджет, продление военного положения и мобилизации и создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а со среды, 16 июля, рассмотреть увольнение Кабинета министров.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Как сообщил Железняк, во вторник, 15 июля, в Раде планируется рассмотреть изменения в госбюджет, продление военного положения и мобилизации и создание Спецтрибунала.

В среду, 16 июля, планируется рассмотреть увольнение премьер-министра Дениса Шмыгаля, а в четверг, 17 июля, утверждение нового состава правительства, а также программу действий Кабмина.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство, в ближайшее время ожидает программу действий нового Кабмина.