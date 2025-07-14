Рада завтра планує розглянути зміни до держбюджету та продовження воєнного стану, а у середу звільнення Кабміну - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада планує розглянути зміни до держбюджету, продовження воєнного стану та створення Спецтрибуналу. Також очікується звільнення Кабміну та затвердження нового складу уряду.
Верховна Рада завтра, 15 липня, планує розглянути зміни до державного бюджету, продовження воєнного стану та мобілізації та створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, а з середи, 16 липня, розглянути звільнення Кабінету міністрів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
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Як повідомив Железняк, у вівторок, 15 липня, в Раді планується розглянути зміни до держбюджету, продовження воєнного стану та мобілізації та створення Спецтрибуналу.
У середу, 16 липня, планується розглянути звільнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а у четвер, 17 липня, затвердження нового складу уряду, а також програму дій Кабміну.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував першій віцепрем'єр-міністерці - міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, найближчим часом очікує на програму дій нового Кабміну.