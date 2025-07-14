Рада завтра планує розглянути зміни до держбюджету та продовження воєнного стану, а у середу звільнення Кабміну - нардеп

Верховна Рада завтра, 15 липня, планує розглянути зміни до державного бюджету, продовження воєнного стану та мобілізації та створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, а з середи, 16 липня, розглянути звільнення Кабінету міністрів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

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Як повідомив Железняк, у вівторок, 15 липня, в Раді планується розглянути зміни до держбюджету, продовження воєнного стану та мобілізації та створення Спецтрибуналу.

У середу, 16 липня, планується розглянути звільнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а у четвер, 17 липня, затвердження нового складу уряду, а також програму дій Кабміну.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував першій віцепрем'єр-міністерці - міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, найближчим часом очікує на програму дій нового Кабміну.