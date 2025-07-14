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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Рада завтра планує розглянути зміни до держбюджету та продовження воєнного стану, а у середу звільнення Кабміну - нардеп

Київ • УНН

 • 2016 перегляди

Верховна Рада планує розглянути зміни до держбюджету, продовження воєнного стану та створення Спецтрибуналу. Також очікується звільнення Кабміну та затвердження нового складу уряду.

Рада завтра планує розглянути зміни до держбюджету та продовження воєнного стану, а у середу звільнення Кабміну - нардеп

Верховна Рада завтра, 15 липня, планує розглянути зміни до державного бюджету, продовження воєнного стану та мобілізації та створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, а з середи, 16 липня, розглянути звільнення Кабінету міністрів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Железняк, у вівторок, 15 липня, в Раді планується розглянути зміни до держбюджету, продовження воєнного стану та мобілізації та створення Спецтрибуналу.

У середу, 16 липня, планується розглянути звільнення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а у четвер, 17 липня, затвердження нового складу уряду, а також програму дій Кабміну.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував першій віцепрем'єр-міністерці - міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд, найближчим часом очікує на програму дій нового Кабміну. 

Павло Башинський

Павло Башинський

АнонсиПолітика
Юлія Свириденко
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Шмигаль Денис Анатолійович
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