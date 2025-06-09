Qualcomm купує британську Alphawave за $2,4 млрд: подробиці

Американская компания Qualcomm заключила соглашение о покупке разработчика микросхем Alphawave за 2 млрд 400 млн долларов, что стало очередным шагом к уходу технологических компаний с лондонского фондового рынка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Financial Times.

Детали

Qualcomm предложила 183 пенса за акцию Alphawave – это на 96% выше цены закрытия 31 марта, перед днем объявления о сделке. В результате этого стоимость Alphawave оценена в 2 млрд 400 млн долларов, что меньше половины стоимости во время ее IPO (Initial Public Offering – первичное публичное размещение акций компании на фондовой бирже – ред) в 2021 году, когда компания размещалась по 410 пенсов за акцию, достигнув оценки в 3 млрд 100 млн фунтов.

Акции Alphawave подскочили на 22% на утренних торгах в понедельник, достигнув отметки 182 пенса.

Qualcomm планирует использовать эту сделку для усиления своих позиций в сфере искусственного интеллекта и расширения портфеля интеллектуальной собственности в направлениях обработки данных и сетей 5G.

Две компании разделяют цель создания передовых технологических решений и обеспечения производительности подключенных вычислений следующего уровня в широком спектре быстрорастущих отраслей, включая инфраструктуру центров обработки данных – заявил Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон.

В компании Alphawave также поддержали сделку.

Это оставит британскую компанию в выгодных условиях для расширения нашего ассортимента продуктов, охвата более широкой клиентской базы и улучшения наших технологических возможностей – сказал Исполнительный директор Тони Пиалис.

Ожидается, что операция будет завершена в первом календарном квартале 2026 года. Акционеры смогут выбрать между денежной выплатой или обменом на акции Qualcomm.

Дополнительно

Alphawave, которая специализируется на лицензировании микросхем для высокоскоростного соединения, была основана в Канаде, а на Лондонской фондовой бирже появилась в 2021 году. В том же году размещались также Deliveroo и компания по кибербезопасности Darktrace.

Сейчас все три компании фактически покидают лондонский рынок: Deliveroo согласилась на продажу DoorDash, а Darktrace в прошлом году была приобретена частной инвестиционной фирмой Thoma Bravo за 5 млрд 300 млн долларов.

В апреле Alphawave предупредила о неопределенности относительно реализации клиентских программ на фоне тарифной политики бывшего президента США Дональда Трампа. Компания заявила, что не может предоставить прогноз на год, добавив: "Сроки реализации программ для клиентов пока неопределенны".

Кроме дата-центров, технологии Alphawave применяются также в 5G-инфраструктуре и автономном транспорте.

Напомним

Qualcomm, которая зарабатывает в основном на мобильных чипах и роялти, в апреле сообщила о росте за первый квартал года. При этом компания заявила, что не ожидает серьезного влияния от возможных тарифов. В марте компания потерпела удар, когда Apple представила первый iPhone с собственным модемом, который заменил компоненты, ранее поставленные Qualcomm.

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