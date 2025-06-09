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Qualcomm придбає британську Alphawave за $2,4 млрд: деталі

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Qualcomm купує Alphawave за $2,4 млрд, що на 96% вище ціни закриття акцій. Компанія планує посилити позиції в сфері штучного інтелекту та розширити портфель інтелектуальної власності.

Qualcomm придбає британську Alphawave за $2,4 млрд: деталі

Американська компанія Qualcomm уклала угоду щодо купівлі розробника мікросхем Alphawave за 2 млрд 400 млн доларів, що стало черговим кроком до виходу технологічних компаній з лондонського фондового ринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Financial Times.

Деталі

Qualcomm запропонувала 183 пенси за акцію Alphawave – це на 96% вище за ціну закриття 31 березня, перед днем оголошення про угоду. Внаслідок цього вартість Alphawave оцінено у 2 млрд 400 млн доларів, що менш як половина вартості під час її IPO (Initial Public Offering – первинне публічне розміщення акцій компанії на фондовій біржі – ред) у 2021 році, коли компанія розміщувалася по 410 пенсів за акцію, досягнувши оцінки в 3 млрд 100 млн фунтів.

Акції Alphawave підскочили на 22% на ранкових торгах у понеділок, досягнувши позначки 182 пенси.

Qualcomm планує використати цю угоду для посилення своїх позицій у сфері штучного інтелекту та розширення портфеля інтелектуальної власності в напрямках обробки даних і мереж 5G.

Дві компанії поділяють мету створення передових технологічних рішень та забезпечення продуктивності підключених обчислень наступного рівня в широкому спектрі швидкозростаючих галузей, включаючи інфраструктуру центрів обробки даних

 – заявив Генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон.

У компанії Alphawave також підтримали угоду.

Це залишить британську компанію у вигідних умовах для розширення нашого асортименту продуктів, охоплення ширшої клієнтської бази та покращення наших технологічних можливостей

– сказав Виконавчий директор Тоні Піаліс.

Очікується, що операцію буде завершено у першому календарному кварталі 2026 року. Акціонери зможуть обрати між грошовою виплатою або обміном на акції Qualcomm.

Додатково

Alphawave, яка спеціалізується на ліцензуванні мікросхем для високошвидкісного з’єднання, була заснована у Канаді, а на Лондонській фондовій біржі з’явилася у 2021 році. У тому ж році розміщувались також Deliveroo і компанія з кібербезпеки Darktrace.

Наразі усі три компанії фактично залишають лондонський ринок: Deliveroo погодилася на продаж DoorDash, а Darktrace торік була придбана приватною інвестиційною фірмою Thoma Bravo за 5 млрд 300 млн доларів.

У квітні Alphawave попередила про невизначеність щодо реалізації клієнтських програм на тлі тарифної політики колишнього президента США Дональда Трампа. Компанія заявила, що не може надати прогноз на рік, додавши: "Терміни реалізації програм для клієнтів наразі невизначені".

Крім дата-центрів, технології Alphawave застосовуються також у 5G-інфраструктурі та автономному транспорті.

Нагадаємо

Qualcomm, яка заробляє здебільшого на мобільних чіпах і роялті, у квітні повідомила про зростання за перший квартал року. При цьому компанія заявила, що не очікує серйозного впливу від можливих тарифів. У березні компанія зазнала удару, коли Apple представила перший iPhone з власним модемом, який замінив компоненти, раніше поставлені Qualcomm.

Samsung презентувала Galaxy S25: штучний інтелект і конкуренція з Apple23.01.25, 10:59 • 26019 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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