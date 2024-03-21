Пять европейских стран призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из россии и беларуси

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились к Еврокомиссии с призывом запретить импорт зерна из рф и беларуси в страны ЕС. Об этом говорится в совместном обращении, которое опубликовало министерство сельского хозяйства Литвы, передает УНН.

"Мы просим ЕК изучить возможность ограничения импорта в ЕС продовольственных товаров из россии и белоруссии", - говорится в обращении.

Как отмечается, в то время, как россия ведет незаконную войну против Украины, ее зерно продолжает поступать на рынок ЕС. Сообщается, что в 2023 году ЕС импортировала 1,53 миллиона тонн российского зерна на сумму 437,5 миллиона евро.

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии подчеркивают, что россия использует доходы от экспорта зерна в ЕС для финансирования своей войны с Украиной. Эти средства идут на производство ракет, беспилотников и другого оружия, которое используется для войны в Украине.

Литва вводит более жесткий контроль над импортом российского зерна

Министры также отметили важность принятия мер по предотвращению попадания на рынок ЕС потенциально краденого зерна из Украины.

"Как страны-члены ЕС, мы считаем необходимым выполнять наши моральные обязательства по прекращению любой торговой деятельности, которая может укрепить возможности россии и беларуси, которая ее поддерживает, продолжать конфликт в Украине, тем более, что российский импорт может включать украденное зерно с оккупированных украинских территорий", - говорится в заявлении в Еврокомиссию.

В обращении к Европейской комиссии также содержится просьба о сотрудничестве между государствами-членами ЕС, чтобы обеспечить реализацию запрета на импорт зерна из рф и беларуси на всей территории Евросоюза.

Как сообщается, Совет ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству также планирует обсудить этот вопрос 26 марта.

Латвия первой в Евросоюзе запрещает импорт зерна из россии и беларуси