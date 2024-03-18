Литва вводит более жесткий контроль над импортом российского зерна

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  99304 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  102199 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  109608 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  183048 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  188705 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186540 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170014 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117626 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129503 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121756 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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15 марта 2024, 12:36  •  247137 просмотра
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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  335596 просмотра
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12 марта 2024, 09:24  •  365313 просмотра
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12 марта 2024, 06:25  •  382642 просмотра

Литва вводит более жесткий контроль над импортом российского зерна

Литва вводит более строгий контроль за импортом российского зерна, проверяя его на содержание пестицидов, микотоксинов и металлов, а также проверяя происхождение, чтобы предотвратить продажу зерна, изъятого с оккупированных территорий.

Новости Мира •   •  12065 просмотра
Литва вводит более жесткий контроль над импортом российского зерна

Гуменюк объяснила, с чем может быть связана пауза в массированных вражеских обстрелах

россия не отказалась от массированных ракетных ударов, указывает Наталья Гуменюк.

Война •   •  21015 просмотра
Гуменюк объяснила, с чем может быть связана пауза в массированных вражеских обстрелах

Сенатор Линдси Грэм и временный поверенный в делах США обсудили с общественными организациями усилия Украины в борьбе с коррупцией

Сенатор Линдси Грэм и временный поверенный в делах США Роберт Нидем обсудили антикоррупционные усилия Украины с представителями общественных организаций.

политика •   •  19306 просмотра
Сенатор Линдси Грэм и временный поверенный в делах США обсудили с общественными организациями усилия Украины в борьбе с коррупцией

В течение суток сс рф пытались штурмовать на южном направлении: ВСУ отразили 12 атак врага

Вооруженные силы Украины отбили 12 российских атак на южном направлении, в то время как российские войска оказывали давление, используя многочисленные ударные беспилотники, и выпустили по меньшей мере 14 бомб и ракет в Запорожье.

Война •   •  16561 просмотра
В течение суток сс рф пытались штурмовать на южном направлении: ВСУ отразили 12 атак врага

Попытка суицида военнообязанного: в Закарпатском ОТЦК опровергли заявления об избиении мужчины

В Закарпатском ОТЦК СП заявили, что непричастны к избиению мужчины, который во время пребывания в одном из районных территориальных центров комплектования попытался совершить суицид.

Общество •   •  17493 просмотра
Попытка суицида военнообязанного: в Закарпатском ОТЦК опровергли заявления об избиении мужчины

Чехия закупает боеприпасы для Украины и у союзников россии - СМИ

Из-за блокирования американской помощи, замедления западного производства и уменьшения запасов в Украине Чехия использует контакты времен холодной войны для закупки боеприпасов для Украины у стран, которые являются союзниками Москвы.

Война •   •  19079 просмотра
Чехия закупает боеприпасы для Украины и у союзников россии - СМИ

В Украине обновили рекомендации по вакцинации против COVID-19: что изменилось

Министерство здравоохранения Украины обновило рекомендации по прививкам двухвалентной омикрон-специфической вакциной против COVID-19.

COVID-19 •   •  15102 просмотра
В Украине обновили рекомендации по вакцинации против COVID-19: что изменилось

22 погибший с начала большой войны: в Тисе обнаружили тело 33-летнего харьковчанина

33-летний харьковчанин утонул, пытаясь пересечь реку Тиса и попасть в Румынию. Он стал уже 22-й жертвой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Общество •   •  17778 просмотра
22 погибший с начала большой войны: в Тисе обнаружили тело 33-летнего харьковчанина

Крымские партизаны разведали пункт постоянной дислокации бригады береговой обороны чф рф

Крымские партизаны провели разведку пункта постоянной дислокации российской 126-й отдельной бригады береговой обороны в Перевальном, который сейчас используется как перевалочный пункт перед переброской личного состава в зону боевых действий.

Война •   •  20441 просмотра
Крымские партизаны разведали пункт постоянной дислокации бригады береговой обороны чф рф

ГОТ ужесточил требования к качеству мяса, молочных продуктов и колбасных изделий, которые будут поставляться для ВСУ: детали

ГОТ ужесточил требования к качеству мяса, молочных продуктов и колбасных изделий, которые будут поставляться для ВСУ.

Экономика •   •  20693 просмотра
ГОТ ужесточил требования к качеству мяса, молочных продуктов и колбасных изделий, которые будут поставляться для ВСУ: детали