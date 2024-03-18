Литва вводит более жесткий контроль над импортом российского зерна

В Литве с 18 марта вводят строгий контроль за зерном, ввозимым в страну из россии, оккупированных ею регионов других государств и беларуси. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

Будет проверяться каждый вагон или транспортное средство с зерном импортного производства, предназначенного как для литовского рынка, так и для экспорта через Клайпедский порт.

Министерство сельского хозяйства сообщило, что в ближайшее время будут приняты новые решения по еще более строгому контролю - тогда будет проверяться и происхождение зерна, перевозимого через Литву.

Министерство сельского хозяйства в ответ на поступившую информацию о реализации зерна, изъятого россией на оккупированных территориях через порты Балтийского моря, срочно приняло меры по усилению контроля за зерном, ввозимым из россии и других стран повышенного риска, - говорится в заявлении министра сельского хозяйства Кясту Навицкаса.

Пока будет проверяться только фуражное зерно, а проверка продовольственного зерна должна вступить в силу чуть позже.

В список стран повышенного риска вошли россия, беларусь, регион Приднестровья, который не под контролем правительства Молдовы, аннексированный россией Крым и другие оккупированные территории Украины, а также оккупированные регионы Грузии - Абхазия и Цхинвали.

Продукция будет проверяться на наличие остатков пестицидов, микотоксинов, металлов (свинца, кадмия). Чуть позже начнутся исследования по определению происхождения продукции.

Напомним

В феврале Литва анонсировала, что усилит контроль за качеством зерна, которое импортируется из россии и других стран с высоким уровнем риска, таких как беларусь, Приднестровье и неподконтрольные их правительствам территории Украины и Грузии.

Литва подозревает, что рф продает зерно с оккупированных территорий Украины через балтийские порты