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Литва подозревает, что рф продает зерно с оккупированных территорий Украины через балтийские порты

Литва подозревает, что рф продает зерно с оккупированных территорий Украины через балтийские порты

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 14:53  •  11503 просмотра

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Литва подозревает, что россия продает зерно с оккупированных украинских территорий через балтийские порты.

В Министерстве сельского хозяйства Литвы появилась информация, что зерно с оккупированных территорий Украины, возможно, реализуется россией через порты Балтийского моря, из-за чего были введены меры усиленного контроля. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ведомством срочно были приняты меры по усилению контроля над зерном, ввозимым из рф и других стран повышенного уровня риска.

Мы планируем провести комплексную проверку зерна, ввозимого в Литву из стран повышенного уровня риска, включая анализ происхождения зерна. По поводу последнего анализа мы консультируемся с Министерством окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании, поскольку только в Великобритании есть лаборатории, способные проверить происхождение зерна. Проверка вступит в силу в ближайшее время после согласования методологических требований,

- говорится в сообщении.

В Минсельхозе подтвердили, что 21 февраля было получено письмо министра сельского хозяйства Украины, в котором говорится, что россия получает прибыль от экспорта зерна с оккупированных территорий Украины в третьи страны.

Также сообщается, что одним из возможных путей экспорта похищенного зерна является использование транспортно-грузовых компаний и портов стран Балтии.

Мы очень серьезно относимся к полученной информации - у россии не должно быть никакой возможности использовать инфраструктуру Литвы и получать прибыль от продажи украинского зерна,

- заявили в министерстве.

Напомним

Как ранее писал УНН, Литва усилит контроль за качеством зерна, импортируемого из россии и других стран с высоким уровнем риска, таких как беларусь, Приднестровье и неподконтрольные их правительствам территории Украины и Грузии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаПолитика
litvaЛитва
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
Литва підозрює, що рф продає зерно з окупованих територій України через балтійські порти
Lithuania suspects that Russia is selling grain from the occupied territories of Ukraine through Baltic ports
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