Литва підозрює, що рф продає зерно з окупованих територій України через балтійські порти
Київ • УНН
Литва підозрює, що росія продає зерно з окупованих українських територій через балтійські порти.
У Міністерстві сільського господарства Литви з’явилась інформація, що зерно з окупованих територій України, можливо, реалізується росією через порти Балтійського моря, через що було запроваджено заходи посиленого контролю. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.
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Зазначається, що відомством терміново було вжито заходів щодо посилення контролю над зерном, що ввозиться з рф та інших країн підвищеного рівня ризику.
Ми плануємо провести комплексну перевірку зерна, що ввозиться до Литви з країн підвищеного рівня ризику, включно з аналізом походження зерна. З приводу останнього аналізу ми консультуємося з Міністерством довкілля, продовольства і сільського господарства Великої Британії, оскільки тільки у Великій Британії є лабораторії, здатні перевірити походження зерна. Перевірка набуде чинності найближчим часом після узгодження методологічних вимог,
У Мінсільгоспі підтвердили, що 21 лютого було отримано листа міністра сільського господарства України, в якому йдеться, що росія отримує прибуток від експорту зерна з окупованих територій України до третіх країн.
Також повідомляється, що одним із можливих шляхів експорту викраденого зерна є використання транспортно-вантажних компаній та портів країн Балтії.
Ми дуже серйозно ставимося до отриманої інформації - у росії не повинно бути жодної можливості використовувати інфраструктуру Литви та отримувати прибуток від продажу українського зерна,
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, Литва посилить контроль за якістю зерна, що імпортується з росії та інших країн з високим рівнем ризику, таких як білорусь, Придністров'я та непідконтрольні їхнім урядам території України та Грузії.