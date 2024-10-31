Призываем грузинское правительство не идти белорусским путем - в МИД Украины сделали заявление

Факты нарушений на выборах в Грузии, установленные международными наблюдателями, должны быть расследованы, чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса. Об этом говорится в комментарии МИД Украины по итогам парламентских выборов в Грузии, передает УНН.

В ведомстве отметили, что Украина внимательно наблюдала за ходом парламентских выборов, которые состоялись в Грузии 26 октября 2024 года.

Мы поддерживаем выводы международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала многочисленные нарушения. Подкуп, запугивание, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к масс-медиа - это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнятся эти выборы - говорится в комментарии.

Неудивительно, что результаты высоко оценили и приветствовали в россии, ведь такие методы влияния на результаты волеизъявления присущи именно российскому режиму. В то же время они несовместимы с путем в ЕС и НАТО, который декларирует грузинская власть, добавили в МИД.

Факты, установленные международными наблюдателями, должны быть расследованы, чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса. Призываем грузинское правительство не идти белорусским путем к потере суверенитета и независимости. Украина при любых обстоятельствах будет поддерживать грузинский народ в его стремлении продолжить стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО - резюмировали в МИД.

Контекст

Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.

Напомним

Центризбирком Грузии отклонил требование оппозиции обнародовать списки избирателей из-за риска утечки персональных данных. Оппозиция настаивает на открытии базы для проверки возможных фальсификаций на выборах.

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