Призываем грузинское правительство не идти белорусским путем - в МИД Украины сделали заявление

ukenru
Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
17:27 • 53570 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 100725 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 103602 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 106375 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 123848 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 122008 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 165014 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128686 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124320 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 152365 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шведский доброжелатель отдал жизнь за Украину в борьбе с оккупантами

Шведский доброжелатель отдал жизнь за Украину в борьбе с оккупантами

12:47 • 51850 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 92480 просмотра
Литва передает Украине новую партию военной помощи для зимнего периода

Литва передает Украине новую партию военной помощи для зимнего периода

13:57 • 48335 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 49634 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 45560 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

10:01 • 123848 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 130249 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 165014 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 137832 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 152365 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

16:19 • 24242 просмотра
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 45560 просмотра
"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

15:58 • 23140 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 49634 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 92480 просмотра
Актуальное
Призываем грузинское правительство не идти белорусским путем - в МИД Украины сделали заявление

Призываем грузинское правительство не идти белорусским путем - в МИД Украины сделали заявление

Киев  •  УНН

19:40 • 5550 просмотра

Read in English

МИД Украины поддержал выводы ОБСЕ относительно многочисленных нарушений во время парламентских выборов в Грузии. Министерство призвало грузинское правительство расследовать нарушения для обеспечения легитимности выборов.

Факты нарушений на выборах в Грузии, установленные международными наблюдателями, должны быть расследованы, чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса. Об этом говорится в комментарии МИД Украины по итогам парламентских выборов в Грузии, передает УНН.

В ведомстве отметили, что Украина внимательно наблюдала за ходом парламентских выборов, которые состоялись в Грузии 26 октября 2024 года.

Мы поддерживаем выводы международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала многочисленные нарушения. Подкуп, запугивание, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к масс-медиа - это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнятся эти выборы 

- говорится в комментарии.

Неудивительно, что результаты высоко оценили и приветствовали в россии, ведь такие методы влияния на результаты волеизъявления присущи именно российскому режиму. В то же время они несовместимы с путем в ЕС и НАТО, который декларирует грузинская власть, добавили в МИД.

Факты, установленные международными наблюдателями, должны быть расследованы, чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса. Призываем грузинское правительство не идти белорусским путем к потере суверенитета и независимости. Украина при любых обстоятельствах будет поддерживать грузинский народ в его стремлении продолжить стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО 

- резюмировали в МИД.

Контекст 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.

Напомним

Центризбирком Грузии отклонил требование оппозиции обнародовать списки избирателей из-за риска утечки персональных данных. Оппозиция настаивает на открытии базы для проверки возможных фальсификаций на выборах.

Байден сделал заявление о выборах в Грузии: призывает расследовать все нарушения29 октября 2024, 20:05 • 21179 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраина
hruziia-krainaГрузия