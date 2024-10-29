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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Байден сделал заявление о выборах в Грузии: призывает расследовать все нарушения

Байден сделал заявление о выборах в Грузии: призывает расследовать все нарушения

Киев  •  УНН

20:05 • 2085 просмотра

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Президент США заявил о многочисленных нарушениях и злоупотреблениях на парламентских выборах в Грузии 26 октября. Он призвал власти расследовать нарушения, отменить закон об иноагентах и начать диалог с оппозицией.

Президент США Джо Байден заявил, что выборы в Грузии были "омрачены многочисленными зафиксированными злоупотреблениями административным ресурсом" и призвал прозрачно расследовать все нарушения и отменить закон об иноагентах, передает УНН.

Байден напомнил, что Соединенные Штаты давно стоят на стороне грузинского народа и поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантические стремления страны Грузии.

"Вот почему я был глубоко обеспокоен недавним отступлением демократии в стране, включая принятие законодательства, отражающего российские законы, которые ограничивают основные свободы и ограничивают пространство для независимых организаций гражданского общества. Недавно парламентские выборы в Грузии 26 октября были омрачены многочисленными зафиксированными злоупотреблениями административным ресурсом, а также запугиванием и принуждением избирателей", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.

По его словам, "граждане Грузии имеют право мирно выражать свое мнение о проведении выборов, которые независимые международные и внутренние наблюдатели не назвали свободными и справедливыми".

"Мы призываем грузинское правительство прозрачно расследовать все нарушения на выборах, отменить такие законы, как так называемый "Закон об иностранном влиянии", которые ограничивают свободу собраний и выражения мнений, и начать немедленный инклюзивный диалог со всеми политическими силами Грузии по восстановлению честности выборов. Мы призываем все стороны строго уважать верховенство права и основные свободы, которые остаются основой евроатлантического будущего Грузии", - резюмировал Байден.

Контекст 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили называла результаты выборов в парламент тотально сфальсифицированными и отказалась их признавать.

Напомним

Центризбирком Грузии отклонил требование оппозиции обнародовать списки избирателей из-за риска утечки персональных данных. Оппозиция настаивает на открытии базы для проверки возможных фальсификаций на выборах.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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