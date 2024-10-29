Байден зробив заяву про вибори в Грузії: закликає розслідувати всі порушення
Київ • УНН
Президент США заявив про численні порушення та зловживання на парламентських виборах у Грузії 26 жовтня. Він закликав владу розслідувати порушення, скасувати закон про іноагентів та розпочати діалог з опозицією.
Президент США Джо Байден заявив, що вибори у Грузії були "затьмарені численними зафіксованими зловживаннями адміністративним ресурсом" і закликав прозоро розслідувати всі порушення та скасувати закон про іноагентів, передає УНН.
Байден нагадав, що Сполучені Штати давно стоять на боці грузинського народу і підтримують суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні прагнення країни Грузії.
"Ось чому я був глибоко стурбований нещодавнім відступом демократії в країні, включаючи прийняття законодавства, що відображає російські закони, які обмежують основні свободи та обмежують простір для незалежних організацій громадянського суспільства. Нещодавно парламентські вибори в Грузії 26 жовтня були затьмарені численними зафіксованими зловживаннями адміністративним ресурсом, а також залякуванням і примусом виборців", - йдеться у заяві Байдена, яку поширив Білий дім.
За його словами, "громадяни Грузії мають право мирно висловлювати свою думку щодо проведення виборів, які незалежні міжнародні та внутрішні спостерігачі не назвали вільними та справедливими".
"Ми закликаємо грузинський уряд прозоро розслідувати всі порушення на виборах, скасувати такі закони, як так званий "Закон про іноземний вплив", які обмежують свободу зібрань і вираження поглядів, і розпочати негайний інклюзивний діалог з усіма політичними силами Грузії щодо відновлення чесності виборів. Ми закликаємо всі сторони суворо поважати верховенство права та основні свободи, які залишаються основою євроатлантичного майбутнього Грузії", - резюмував Байден.
Контекст
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі називала результати виборів до парламенту тотально сфальсифікованими і відмовилася їх визнавати.
Нагадаємо
Центрвиборчком Грузії відхилив вимогу опозиції оприлюднити списки виборців через ризик витоку персональних даних. Опозиція наполягає на відкритті бази для перевірки можливих фальсифікацій на виборах.