Президент Зимбабве уйдет в отставку

"Спикер парламента Зимбабве говорит, что Мугабе подал в отставку, получил от него письмо", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Зимбабве устранили Мугабе с поста председателя правящей партии.

Напомним, 18 ноября в столице Зимбабве Хараре прошли многотысячные протесты с требованием отставки президента страны Роберта Мугабе.

BREAKING: Zimbabwe Parliament speaker says Mugabe has resigned, has received letter from him.

