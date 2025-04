Президент Зімбабве піде у відставку

"Спікер парламенту Зімбабве каже, що Мугабе подав у відставку, отримав від нього лист," - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Зімбабве усунули Мугабе з поста голови правлячої партії.

Нагадаємо, 18 листопада в столиці Зімбабве Харара пройшли багатотисячні протести з вимогою відставки президента країни Роберта Мугабе.

BREAKING: Zimbabwe Parliament speaker says Mugabe has resigned, has received letter from him.

— The Associated Press (@AP) 21 листопада 2017 р.