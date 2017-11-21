Президент Зімбабве піде у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент Зімбабве Роберт Мугабе оголосив про свою відставку. Про це повідомив спікер парламенту Якоб Муденда, передає УНН з посиланням на The Associated Press.
"Спікер парламенту Зімбабве каже, що Мугабе подав у відставку, отримав від нього лист," - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Зімбабве усунули Мугабе з поста голови правлячої партії.
Нагадаємо, 18 листопада в столиці Зімбабве Харара пройшли багатотисячні протести з вимогою відставки президента країни Роберта Мугабе.
BREAKING: Zimbabwe Parliament speaker says Mugabe has resigned, has received letter from him.— The Associated Press (@AP) 21 листопада 2017 р.