Президент Владимир Зеленский вручил еще 30 сертификатов на получение квартир воинам из состава Сил обороны, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям погибших Героев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Обращаясь к собравшимся на встрече в Мариинском дворце, Зеленский отметил, что сегодняшнее мероприятие - это продолжение традиции особого уважения к украинским Героям.

"Орден "Золотая Звезда" - это свидетельство неизменной благодарности и уважения к каждому украинцу, чья храбрость чрезвычайная и чьи поступки на поле боя заслуживают постоянного общенационального внимания. Украина всегда будет помнить всех своих Героев. Всегда будет говорить каждому будущему поколению украинцев и украинок о том, какие у нашего государства Герои были и будут. И было и будет уважение", - сказал Зеленский.

Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев

Как отметил Президент, сегодня выражается благодарность воинам, которые образцово проявили себя в спасении Украины и наших людей и помогли сохранить украинскую государственность после 2014 года и после 24 февраля 2022 года. В частности, это защитники Донецкого аэропорта, защитники Мариуполя и "Азовстали", участники битв за независимость на Николаевщине, Херсонщине, Запорожье и Киевщине.

"Владимир Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры: 15 Героям Украины и 15 семьям павших воинов, которым это звание присвоено посмертно", - отмечается в сообщении.

Президент лично передал сертификаты на жилье 13 Героям Украины из состава Вооруженных Сил, воину Национальной гвардии и работнику СБУ. Так, сертификаты вручены полковнику медицинской службы Эдуарду Хорошуну, подполковнику Евгению Бове, полковнику Ивану Голишевскому, майору Сергею Пономаренко, майору Кириллу Вересу, полковнику Александру Зугравому, капитану Александру Ляшенко, полковнику Роману Мамавко, полковнику Вадиму Сухаревскому, майору Сергею Волынскому, майору Олегу Хоменко, полковнику Олегу Гончаруку, полковнику Валерию Падителю и младшему сержанту Богдану Магалясу.

Сертификаты также переданы семьям 12 военнослужащих ВСУ, двух воинов Государственной пограничной службы Украины и одного нацгвардейца: младшего сержанта Игоря Зинича, солдата Игоря Брановицкого, капитана Сергея Колодия, сержанта Сергея Михальчука, полковника Александра Оксанченко, подполковника Александра Капичуна, солдата Андрея Никончука, солдата Олега Свинчука, старшего лейтенанта Павла Усова, солдата Романа Марценюка, мастер-сержанта Александра Цюпака, майора Георгия Стрелкова, майора Олега Черноморца, солдата Юрия Ковальчука и майора Ивана Волочия. Родные полковника Александра Оксанченко подарили Главе государства шеврон погибшего военного.