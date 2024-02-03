Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев
Президент Владимир Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры 15 Героям Украины и 15 семьям погибших воинов, которым присвоено звание Героя Украины посмертно.
Избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос: 18-летнему парню сообщили о подозрении
18-летний парень устроил драку и избил киевлянина в столичном метро из-за цвета волос, его личность была установлена и сообщено о подозрении в хулиганстве.
Максимально применяем все, хотя целей больше: Гуменюк о боеприпасах на юге
Силы обороны максимально используют все имеющиеся боеприпасы, чтобы победить врага, в то время как целей больше, чем боеприпасов.
Украинский коридор: из портов Большой Одессы экспортировано более 20 млн тонн грузов
За 6 месяцев Украина экспортировала более 20 миллионов тонн грузов из одесских портов в 32 страны мира через украинский коридор, способствуя обеспечению глобальной продовольственной безопасности.
Идут тяжелые бои, обстановка напряженная: Сырский о Купянском направлении
На Купянском направлении идут тяжелые бои по всему фронту - украинские войска пытаются защитить свои позиции, а враг продолжает штурмовые действия и подтягивает новые резервы, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Javelin и боеприпасы: Эстония передала Украине новый пакет помощи
Эстония передала Украине противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для стрелкового оружия, транспортные средства и водолазное снаряжение в рамках нового пакета военной помощи.
В Криворожском районе работала ПВО: военные уничтожили вражескую ракету
По словам главы Днепропетровской областной военной администрации, противовоздушная оборона уничтожила вражескую ракету в районе Кривого Рога.
Евровидение 2024: когда и где смотреть финал Нацотбора
Финал Национального отбора Украины на Евровидение 2024 состоится 3 февраля в 18:00 и будет транслироваться на телевидении, радио и цифровых платформах.
Застройщик заселил людей в ЖК возле высоковольтных линий - ДТЭК прокомментировал индицент в Одесской области
Жители одесского жилого комплекса "Виа Рома" вынуждены платить по промышленным тарифам из-за того, что застройщик не подключил комплекс к электросети должным образом, как того требует закон.
Зеленский отметил воинов ГУР за поражение ракетного корабля "ивановец" и вручил награды
Президент Зеленский вручил высокие государственные награды военнослужащим Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые уничтожили российский ракетный катер "ивановец" благодаря сложной операции с использованием морских беспилотников.