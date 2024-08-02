Молдова будет соблюдать международное законодательство в том, что касается прав человека. Так премьер-министр Дорин Речан в интервью NewsMaker прокомментировал запрос властей Украины выдавать мужчин, которые покинули территорию страны и бежали от мобилизации, передает УНН.

Премьер-министру напомнили о словах посла Украины в Молдове Марко Шевченко. Он сказал, что Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом о возврате в Украину мужчин призывного возраста, сбежавших за границу.

"У Украины есть такие пожелания относительно всех стран, где находятся украинцы. Мы, как и все, соблюдаем международные правила и права человека. Мы будем действовать в соответствии с законами в международного права", — сказал Речан.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что Молдова не будет выдавать военнообязанных украинцев, премьер ответил так: "Мы будем соблюдать международное законодательство в том, касается прав человека".

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Дополнение

В апреле премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что вопрос возвращения военнообязанных мужчин в Украину требует консультаций на уровне Европейского Союза.

В Венгрии заявили, что не будут возвращать украинских мужчин.

В Эстонии заявляли, что не будут помогать Киеву с мобилизацией украинцев на своей территории.