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В Эстонии не будут помогать Киеву с мобилизацией украинцев на своей территории

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 17:47  •  2778 просмотра

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Правительство Эстонии не будет заставлять проживающих на территории страны украинских мужчин возвращаться в Украину для службы в ВСУ.

Сейчас Киев не обращался в Таллинн с просьбой помочь в мобилизации украинских мужчин, находящихся на эстонской территории. Об этом со ссылкой руководителя департамента пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Эстонии Янека Мяги сообщает Postimees, передает УНН.

Детали 

По словам эстонского чиновника, Таллинн обсуждал с послом Украины вопрос возвращения украинских мужчин из Эстонии на родину.

Он подчеркнул, что у Украины нет никаких оснований для того, чтобы говорить о выдаче мужчин призывного возраста, которые въехали в Эстонию.

У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать

 - ответил Мяги в ответ на вопрос о том, как изменилась ситуация с отношением к потенциальным резервистам ВСУ, которых приняла Эстония.

Дополнение

Ранее УНН писал, что в интервью немецкому изданию министр обороны Украины заявил, что Украина планирует предложить мужчинам за рубежом, в том числе и в Германии, в возрасте 25-60 лет добровольно явиться на призывные участки для прохождения военной службы в 2024 году. 

По словам министра, также уже обсуждаются потенциальные санкции за невыполнение этого требования.

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Чуть позже в Министерстве обороны Украины объяснили, что Умеров лишь призывает всех украинцев присоединяться к Вооруженным силам, но вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины сейчас не стоит.

Напомним,

В Министерстве Юстиции Германии отмечают, что планы Украины по мобилизации своих граждан в Германии "не будут иметь практических последствий". 

The Economist: Украина пытается решить вопрос мобилизации, Киеву предстоят трудные решения18 декабрь 2023, 10:50 • 101291 просмотр

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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