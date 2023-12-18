The Economist: Украина пытается решить вопрос мобилизации, Киеву предстоят трудные решения

Украина отчаянно стремится решить вопрос с мобилизацией, чтобы закрыть линию фронта новобранцами. Вскоре Киев могут ожидать тяжелые решения по пополнению войска. Об этом говорится в статье The Economist "Украинская армия пытается найти хороших новобранцев", передает УНН.

Детали

Отмечается, что многие из украинских военных не ожидали, что после элементарной военной подготовки в Западной Европе они попадут в штурмовые бригады на самых горячих участках фронта.

Мобилизованные не знают, на какой участок фронта попадут. Юристы называют такие действия "лотереей развертывания". В издании отмечают, что именно такая "лотерея" усложняет процесс мобилизации.

В Economist отметили, что иногда армейское руководство, которое пытается заполнить ряды новобранцев, начало прибегать к рейдам в спортзалах и торговых центрах. В то же время журналисты указывают на низкую эффективность таких бойцов.

Буданов заявил, что для поддержания численности Вооруженных сил нужно продолжать мобилизацию

Вместе с тем неназванный старший офицер отмечает, что нужно усилить войско молодыми бойцами.

Мы видим 45 - 47-летних. Они задыхаются, когда добираются до линии фронта - заявил военный в комментарии журналистам The Economist.

Осознавая эту проблему, Министерство обороны Украины начало работу над новой мобилизационной стратегией.

Представитель МОУ Илларион Павлюк сказал изданию, что частично проблема заключается в успехах армии: многие граждане больше не воспринимают войну в экзистенциальных терминах, как это было сразу после вторжения России в феврале 2022 года.

Некоторые ошибочно полагают, что есть кто-то другой, кто может сделать эту работу за них - объяснил Павлюк.

Отмечается, что реформы направлены на то, чтобы дать тем, кто колеблется, больший выбор: новобранцы могут, в большей или меньшей степени, записаться на конкретную должность. Новый цифровой реестр улучшит понимание министерством кадровых ресурсов Украины. Кроме того, появится лучшая система отдыха и ротаций.

В конце концов, добровольцы будут мобилизованы на определенный период, а не бессрочно, как это происходит сейчас.

В издании указывают на 3 десантно-штурмовую бригаду, которая имеет положительный опыт набора новых бойцов. The Economist отмечает, что роль играет не только реклама в городах. Не менее важна репутация бригады за грамотное командование, хорошее оснащение и низкий уровень потерь. Новобранцы обычно проходят обучение в течение трех месяцев, в отличие от стандартного месяца.

Пресс-секретарь бригады Кристина Бондаренко говорит, что добровольцев хватает. По ее словам, к началу следующего года эта бригада станет крупнейшей в Украине, размером примерно с дивизию НАТО.

Дополнение

В то же время The Economist отмечает, что по словам критиков власть только "делает вид", что мобилизуется. В частности, полковник в отставке, который руководил реализацией мобилизационной политики для западной части страны с 2014 года Виктор Кевлюк говорит, что Украина рискует попасть в ловушку.

По его мнению, россия усилит мобилизацию после завершения президентских выборов в марте. С ним соглашается и ГУР.

В 2024 году после президентских выборов в россии возможна тотальная мобилизация - Данилов

В издании отмечают, что Зеленский все пытается сопротивляться призывам военного руководства по усилению мобилизации. Например, его высший генералитет настаивал на снижении возраста, с которого могут быть мобилизованы лица, которые не являются резервистами, что сейчас составляет 27 лет.

Были также и другие предложения по более строгому выполнению мобилизационных законов. В издании говорят, что президент отступил частично из политических соображений, будто он не хочет чрезмерно раздражать население.

Издание прогнозирует, что впереди у власти - тяжелые решения. В частности, для полковника Кевлюка армия - это зверь, которого надо кормить.

У нас нет другого выбора, кроме как быть кровожадными - говорит он.

Однако некоторые чиновники предпочитают более консенсусный подход. Высокопоставленный источник прогнозирует медиакампании, пропагандирующие национальную жертвенность и предупреждающие, что россия продолжает представлять экзистенциальную угрозу.

Залужный выступил за расширение мобилизации: детали

Напомним,

Верховная Рада планирует внести изменения в закон о мобилизации, воинском учете и военной службе. В частности, планируется отменить отсрочку для студентов, которые получают второе или третье высшее образование.