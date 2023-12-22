В Берлине заявили, что не будут помогать Минобороны с мобилизацией украинцев в Германии

В Министерстве юстиции Германии отмечают, что планы Украины по мобилизации своих граждан в Германии "не будут иметь практических последствий". Об этом со ссылкой на Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

В частности, министр юстиции ФРГ Марко Бушман раскритиковал эту идею и подчеркнул, что Германия не будет заставлять людей к службе в армии.

Буданов заявил, что для поддержания численности Вооруженных сил нужно продолжать мобилизацию

Заставлять людей выполнять воинскую повинность или проходить военную службу против их воли - это не наш случай - сказал Бушман.

По его словам, согласно Конституции Германии граждане не обязаны служить против своей воли, поэтому ему трудно представить, как это заставлять в армию других людей.

Он также рассказал, что власти Германии пытаются создать такие условия для беженцев от боевых действий в Украине, чтобы как можно больше из них как можно быстрее устроились на работу и не жили на социальные выплаты.

Дополнение

Ранее УНН писал, что в интервью немецкому изданию министр обороны Украины заявил, что Украина планирует предложить мужчинам за рубежом, в том числе и в Германии, в возрасте 25-60 лет добровольно явиться на призывные участки для прохождения военной службы в 2024 году.

По словам, также уже обсуждаются потенциальные санкции за невыполнение этого требования.

Чуть позже в Министерстве обороны Украины объяснили, что Умеров лишь призывает всех украинцев присоединяться к Вооруженным силам, но вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины сейчас не стоит.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что на Ставке Верховного главнокомандующего военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

The Economist: Украина пытается решить вопрос мобилизации, Киеву предстоят трудные решения