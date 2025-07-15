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Председатель Еврокомиссии и премьер Канады обсудили укрепление экономического и оборонного сотрудничества

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Председатель Еврокомиссии и премьер-министр Канады обсудили укрепление экономического и стратегического сотрудничества. Лидеры сосредоточились на конкурентоспособности, оборонных закупках и чистых технологиях.

Председатель Еврокомиссии и премьер Канады обсудили укрепление экономического и оборонного сотрудничества

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого обсуждалось укрепление экономического и стратегического сотрудничества между ЕС и Канадой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейской Комиссии.

Детали

Отмечается, что главными темами разговора стали усиление конкурентоспособности обеих экономик в условиях изменений в глобальной торговле и экономической нестабильности. Лидеры также обсудили развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Европейским Союзом и странами Соглашения о всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнерстве.

Стороны отметили успешность недавнего саммита ЕС–Канада и достигнутый прогресс в реализации совместных инициатив. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах промышленной политики, цифровой торговли, критически важных сырьевых материалов и чистых технологий.

Кроме того, фон дер Ляйен и Карни обсудили новые возможности совместной работы в сфере оборонных закупок и производства в рамках нового Партнерства в сфере безопасности и обороны.

Лидеры договорились поддерживать тесный контакт и продолжать активное сотрудничество.

Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину09.07.25, 07:26 • 211342 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
Европейская комиссия
Европейский Союз
Канада
Урсула фон дер Ляйен
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