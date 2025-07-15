Председатель Еврокомиссии и премьер Канады обсудили укрепление экономического и оборонного сотрудничества

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого обсуждалось укрепление экономического и стратегического сотрудничества между ЕС и Канадой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европейской Комиссии.

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Отмечается, что главными темами разговора стали усиление конкурентоспособности обеих экономик в условиях изменений в глобальной торговле и экономической нестабильности. Лидеры также обсудили развитие стратегического партнерства и расширение сотрудничества между Европейским Союзом и странами Соглашения о всеобъемлющем и прогрессивном транстихоокеанском партнерстве.

Стороны отметили успешность недавнего саммита ЕС–Канада и достигнутый прогресс в реализации совместных инициатив. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах промышленной политики, цифровой торговли, критически важных сырьевых материалов и чистых технологий.

Кроме того, фон дер Ляйен и Карни обсудили новые возможности совместной работы в сфере оборонных закупок и производства в рамках нового Партнерства в сфере безопасности и обороны.

Лидеры договорились поддерживать тесный контакт и продолжать активное сотрудничество.

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