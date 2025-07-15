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"Домовилися частіше зідзвонюватись": Зеленський провів "дуже хорошу розмову" із Трампом
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Президентка Єврокомісії і прем'єр Канади обговорили зміцнення економічної та оборонної співпраці

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Президентка Єврокомісії та прем'єр-міністр Канади обговорили зміцнення економічної та стратегічної співпраці. Лідери зосередилися на конкурентоспроможності, оборонних закупівлях та чистих технологіях.

Президентка Єврокомісії і прем'єр Канади обговорили зміцнення економічної та оборонної співпраці

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, під час якої обговорили зміцнення економічної та стратегічної співпраці між ЄС і Канадою. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Європейської Комісії.

Деталі

Зазначається, що головними темами розмови стали посилення конкурентоспроможності обох економік в умовах змін у глобальній торгівлі та економічної нестабільності. Лідери також обговорили розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці між Європейським Союзом і країнами Угоди про всеосяжне та прогресивне транстихоокеанське партнерство.

Сторони відзначили успішність нещодавнього саміту ЄС–Канада та досягнутий прогрес у реалізації спільних ініціатив. Особлива увага була приділена співпраці в сферах промислової політики, цифрової торгівлі, критично важливих сировинних матеріалів та чистих технологій.

Крім того, фон дер Ляєн та Карні обговорили нові можливості спільної роботи у сфері оборонних закупівель та виробництва в межах нового Партнерства у сфері безпеки та оборони.

Лідери домовилися підтримувати тісний контакт і продовжувати активну співпрацю.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Європейська комісія
Європейський Союз
Канада
Урсула фон дер Ляєн
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