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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Предпосылки для новых выборов: в ФРГ Шольц объявляет о вотуме доверия, его правительство впоследствии может уйти в отставку

Предпосылки для новых выборов: в ФРГ Шольц объявляет о вотуме доверия, его правительство впоследствии может уйти в отставку

Киев  •  УНН

 • 5736 просмотра

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц внесет предложение о вотуме доверия в среду. После ожидаемого поражения и отставки правительства страна готовится к новым выборам, где лидируют консерваторы с 31% поддержки.

Для проведения новых федеральных выборов после распада коалиции «Светофора», Бундестаг должен проголосовать за вотум доверия кабинету Шольца.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Канцлер правительства ФРГ Олаф Шольц намерен в среду обратиться к парламенту с просьбой провести вотум доверия.

В Германии депутат предлагает выплачивать сирийским беженцам 1000 евро за возвращение домой9 дек. 2024, 14:19 • 16682 просмотра

После распада коалиции Шольца, состоявшей из социал-демократов (СДПГ), зеленых и неолиберальных свободных демократов (СвДП), политическая деятельность в значительной степени приостановилась.

Вотум доверия, который скорее всего Шольц проиграет. Это может быть первым шагом на пути к досрочным выборам в Германии. Как показывают опросы, выборы могут привести к власти христианских демократов ХДС/ХСС.

Справка

Голосование состоится всего через десять дней после того, как бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье потерял вотум недоверия, что подчеркивает определенный уровень политической нестабильности в ряде европейских государств.

Германия не рассматривает отправку войск в Украину - Шольц4 дек. 2024, 16:44 • 24917 просмотров

Дополнение

Шольц согласился с оппозицией провести голосование 23 февраля, что готовит Германию к короткой и зимней избирательной кампании.

Некоторые данные опроса

Сейчас оппозиционные консерваторы находятся на пути к победе - они набирают 31%. За ними следуют ультраправая «Альтернатива для Германии» с 18%, СДПГ Шольца с 17%, а также «Зеленые» с 13%.

Кандидат на пост канцлера Германии Мерц прибыл в Киев9 дек. 2024, 07:48 • 15958 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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