Предпосылки для новых выборов: в ФРГ Шольц объявляет о вотуме доверия, его правительство впоследствии может уйти в отставку
Киев • УНН
Канцлер ФРГ Олаф Шольц внесет предложение о вотуме доверия в среду. После ожидаемого поражения и отставки правительства страна готовится к новым выборам, где лидируют консерваторы с 31% поддержки.
Для проведения новых федеральных выборов после распада коалиции «Светофора», Бундестаг должен проголосовать за вотум доверия кабинету Шольца.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Канцлер правительства ФРГ Олаф Шольц намерен в среду обратиться к парламенту с просьбой провести вотум доверия.
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После распада коалиции Шольца, состоявшей из социал-демократов (СДПГ), зеленых и неолиберальных свободных демократов (СвДП), политическая деятельность в значительной степени приостановилась.
Вотум доверия, который скорее всего Шольц проиграет. Это может быть первым шагом на пути к досрочным выборам в Германии. Как показывают опросы, выборы могут привести к власти христианских демократов ХДС/ХСС.
Справка
Голосование состоится всего через десять дней после того, как бывший премьер-министр Франции Мишель Барнье потерял вотум недоверия, что подчеркивает определенный уровень политической нестабильности в ряде европейских государств.
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Дополнение
Шольц согласился с оппозицией провести голосование 23 февраля, что готовит Германию к короткой и зимней избирательной кампании.
Некоторые данные опроса
Сейчас оппозиционные консерваторы находятся на пути к победе - они набирают 31%. За ними следуют ультраправая «Альтернатива для Германии» с 18%, СДПГ Шольца с 17%, а также «Зеленые» с 13%.
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