Правоохранители задержали ривненчанина, который сжег несколько авто военнослужащих
Киев • УНН
22-летний житель Ровно был задержан за поджог нескольких автомобилей, принадлежащих Вооруженным силам, за вознаграждение от российских чат-ботов, создавая образ украинцев, выступающих против мобилизации.
Правоохранители задержали мужчину, который за вознаграждение, поджег несколько автомобилей бойцов Сил обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Детали
Следователи Ровенского РУП задержали 22-летнего жителя Ровно в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания
Следователи выяснили, что фигурант, ища легкую подработку, в одном из российских чат-ботов нашел предложение за вознаграждение поджечь авто, которое принадлежит Вооруженным силам Украины.
В дальнейшем в российских медиа видео с такими авто выдаются за поджоги автомобилей работников ТЦК и СП, чтобы создать во вражеских медиа картинку самовольной инициативы украинцев, якобы выступающих против мобилизации.
2 июля ривненчанин поджег автомобиль Nissan Almera, который принадлежал военнослужащему. О проделанной "работе" сразу отчитался, прислав подтверждающие фото. А уже через несколько дней он поджег еще одно транспортное средство - Nissan X-Trail, который готовили на передовую защитникам
В Одессе задержали дезертира, который поджег машину военной12 июля 2024, 15:52 • 20813 просмотров
Отмечается, что огонь распространился на другое авто, Volkswagen Golf, частично его повредив. "Заробитчанину" обещали несколько тысяч долларов за это.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 242 240 гривен. В содеянном он признается, сотрудничает со следствием и уверяет: не знал, что выполняет заказ страны-агрессора
Напомним
В июне, в результате совместной операции СБУ и Нацполиции в Одессе задержаны двое мужчин, которые по заданию фсб должны были поджигать автомобили украинских военных