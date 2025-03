Право Украины на вступление в НАТО нельзя продать - премьер Великобритании

Цитата

"Я думаю, очень важно, чтобы у нас состоялся разговор. Но чего мы не можем сделать, то это поступиться суверенными правами украинского народа на стремление к членству в НАТО, - сказал Джонсон. - Мы не можем так торговаться. Это для украинского народа".

Детали

Джонсон отметил, что Европа должна вывести "Северный поток из кровотока" и искать альтернативные источники энергии, кроме российских газопроводов, чтобы наложить "серьезные экономические последствия" на Россию в случае ее вторжения в Украину.

"Очень важно, чтобы Запад был единым", - добавил он.

Поскольку европейские дипломатические усилия продолжаются на фоне опасений, что вторжение может произойти, Джонсон сообщил, что "очень скоро" поговорит с "разными лидерами", включая президента США Байдена, но отказался отвечать, планирует ли он поездку в Москву.

Что было раньше

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее к этому вынудят обстоятельства.

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

