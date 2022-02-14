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Право Украины на вступление в НАТО нельзя продать - премьер Великобритании

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Суверенное право украинского народа на вступление в НАТО не может быть продано, заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добавив, что "очень скоро" поговорит с президентом США Джо Байденом, чтобы помочь дипломатическому процессу. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Я думаю, очень важно, чтобы у нас состоялся разговор. Но чего мы не можем сделать, то это поступиться суверенными правами украинского народа на стремление к членству в НАТО, - сказал Джонсон. - Мы не можем так торговаться. Это для украинского народа".

Детали

Джонсон отметил, что Европа должна вывести "Северный поток из кровотока" и искать альтернативные источники энергии, кроме российских газопроводов, чтобы наложить "серьезные экономические последствия" на Россию в случае ее вторжения в Украину.

"Очень важно, чтобы Запад был единым", - добавил он.

Поскольку европейские дипломатические усилия продолжаются на фоне опасений, что вторжение может произойти, Джонсон сообщил, что "очень скоро" поговорит с "разными лидерами", включая президента США Байдена, но отказался отвечать, планирует ли он поездку в Москву.

Что было раньше

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее к этому вынудят обстоятельства.

На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

"We are trying to find the best way out."

Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told@StephenNolanhis country might agree not to join@NATOif it would avert war with Russia.

It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live)February 13, 2022

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