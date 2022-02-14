Право Украины на вступление в НАТО нельзя продать - премьер Великобритании

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Суверенное право украинского народа на вступление в НАТО не может быть продано, заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добавив, что "очень скоро" поговорит с президентом США Джо Байденом, чтобы помочь дипломатическому процессу. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.