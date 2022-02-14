Право Украины на вступление в НАТО нельзя продать - премьер Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Суверенное право украинского народа на вступление в НАТО не может быть продано, заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, добавив, что "очень скоро" поговорит с президентом США Джо Байденом, чтобы помочь дипломатическому процессу. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
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"Я думаю, очень важно, чтобы у нас состоялся разговор. Но чего мы не можем сделать, то это поступиться суверенными правами украинского народа на стремление к членству в НАТО, - сказал Джонсон. - Мы не можем так торговаться. Это для украинского народа".
Детали
Джонсон отметил, что Европа должна вывести "Северный поток из кровотока" и искать альтернативные источники энергии, кроме российских газопроводов, чтобы наложить "серьезные экономические последствия" на Россию в случае ее вторжения в Украину.
"Очень важно, чтобы Запад был единым", - добавил он.
Поскольку европейские дипломатические усилия продолжаются на фоне опасений, что вторжение может произойти, Джонсон сообщил, что "очень скоро" поговорит с "разными лидерами", включая президента США Байдена, но отказался отвечать, планирует ли он поездку в Москву.
Что было раньше
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко предположил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если ее к этому вынудят обстоятельства.
На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".
"We are trying to find the best way out."
Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told@StephenNolanhis country might agree not to join@NATOif it would avert war with Russia.
It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.