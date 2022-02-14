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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Право України на вступ до НАТО не можна продати – прем'єр Великої Британії

Право України на вступ до НАТО не можна продати – прем'єр Великої Британії

Київ • УНН

 • 27002 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Суверенне право українського народу на вступ до НАТО не може бути продане, заявив у понеділок прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, додавши, що "дуже скоро" поговорить із президентом США Джо Байденом, аби допомогти дипломатичному процесу. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Цитата

"Я думаю, дуже важливо, щоб у нас відбулася розмова. Але чого ми не можемо зробити, то це поступитися суверенними правами українського народу на прагнення до членства в НАТО, - сказав Джонсон. - Ми не можемо так торгуватися. Це для українського народу".

Деталі

Джонсон зазначив, що Європа має вивести "Північний потік із кровотоку" та шукати альтернативні джерела енергії, окрім російських газопроводів, щоб накласти "серйозні економічні наслідки" на Росію у разі її вторгнення в Україну.

"Дуже важливо, щоб Захід був єдиним", - додав він.

Оскільки європейські дипломатичні зусилля продовжуються на тлі побоювань, що вторгнення може статися, Джонсон повідомив, що "дуже скоро" поговорить із "різними лідерами", включаючи президента США Байдена, але відмовився відповідати, чи планує він поїздку до Москви.

Що було раніше

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".

"We are trying to find the best way out."

Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.

It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

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