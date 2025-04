Право України на вступ до НАТО не можна продати – прем'єр Великої Британії

Цитата

"Я думаю, дуже важливо, щоб у нас відбулася розмова. Але чого ми не можемо зробити, то це поступитися суверенними правами українського народу на прагнення до членства в НАТО, - сказав Джонсон. - Ми не можемо так торгуватися. Це для українського народу".

Деталі

Джонсон зазначив, що Європа має вивести "Північний потік із кровотоку" та шукати альтернативні джерела енергії, окрім російських газопроводів, щоб накласти "серйозні економічні наслідки" на Росію у разі її вторгнення в Україну.

"Дуже важливо, щоб Захід був єдиним", - додав він.

Оскільки європейські дипломатичні зусилля продовжуються на тлі побоювань, що вторгнення може статися, Джонсон повідомив, що "дуже скоро" поговорить із "різними лідерами", включаючи президента США Байдена, але відмовився відповідати, чи планує він поїздку до Москви.

Що було раніше

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".

"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.





— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022