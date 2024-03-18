Правительство предлагает создать в Украине группы для поиска пропавших без вести во время войны

Кабинет Министров Украины предлагает создать поисковые группы, которые будут заниматься поиском пропавших без вести при особых обстоятельствах. Сегодня правительство одобрило соответствующий проект закона. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Одобрен проект Закона "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах". Законопроектом предлагается определить на период военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены полномочия Генерального штаба Вооруженных Сил Украины относительно создания поисковых групп по согласованию с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, относительно персонального состава поисковых групп, а также определения порядка проведения поисковых работ - написал Мельничук.

Как отмечается, в законопроекте предусмотрено предоставление Координационному штабу права на организацию и осуществление переговоров с гуманитарными миссиями, общественными объединениями и физическими лицами, которые осуществляют деятельность и/или находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АРК и городе Севастополе, других временно оккупированных территориях Украины, с целью розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Дополнение

В Украине создали Единый реестр пропавших без вести. Реестр разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина начала сбор информации по забору образцов ДНК за рубежом для поиска пропавших без вести на территории Украины.