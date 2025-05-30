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Правительство обновило правила формирования профессиональных стандартов Кабинет министров обновил

Киев • УНН

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Кабмин обновил порядок разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов, уточнив процедуры согласования, перечни документов и требования к оформлению.

Правительство обновило правила формирования профессиональных стандартов Кабинет министров обновил

Порядка разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов. Изменения уточняют процедуру согласования проекта профессионального стандарта; перечень документов, подаваемых разработчиком для проведения проверки и требования к их оформлению и т.д.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали 

Внесены изменения в постановление КМУ от 31.05.2017 № 373 "Об утверждении Порядка разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов". Изложен Порядок разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов в новой редакции

- сообщил Мельничук.

Отмечается, что правительство уточнило этапы разработки и утверждения профессиональных стандартов субъектов, которых Национальное агентство квалификаций уведомляет о:

  • регистрации заявки;
    • изменениях в информации, внесенной в Реестр квалификаций на основании заявки;
      • продлении срока разработки проекта профессионального стандарта;
        • проведении публичного общественного обсуждения проекта профессионального стандарта;
          • отмене заявки на разработку проекта профессионального стандарта;
            • возобновлении течения срока пересмотра профессионального стандарта.

              Уточнена процедура согласования проекта профессионального стандарта; перечень документов, подаваемых разработчиком для проведения проверки и требования к их оформлению, процедуру и течение срока пересмотра и внесения изменений в профессиональный стандарт. Кроме того, Порядком определен механизм согласования спорных предложений/замечаний к проекту профессионального стандарта и т.д.

              - добавил Мельничук.

              Напомним

               Национальное агентство квалификаций зарегистрировало профессиональный стандарт "Инспектор по военному учету". Документ определяет требования к специалистам по военному учету на всех предприятиях Украины. 

              Павел Башинский

              Павел Башинский

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