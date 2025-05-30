Правительство обновило правила формирования профессиональных стандартов Кабинет министров обновил

Порядка разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов. Изменения уточняют процедуру согласования проекта профессионального стандарта; перечень документов, подаваемых разработчиком для проведения проверки и требования к их оформлению и т.д.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Внесены изменения в постановление КМУ от 31.05.2017 № 373 "Об утверждении Порядка разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов". Изложен Порядок разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов в новой редакции

Отмечается, что правительство уточнило этапы разработки и утверждения профессиональных стандартов субъектов, которых Национальное агентство квалификаций уведомляет о:

Уточнена процедура согласования проекта профессионального стандарта; перечень документов, подаваемых разработчиком для проведения проверки и требования к их оформлению, процедуру и течение срока пересмотра и внесения изменений в профессиональный стандарт. Кроме того, Порядком определен механизм согласования спорных предложений/замечаний к проекту профессионального стандарта и т.д.