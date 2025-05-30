Правительство обновило правила формирования профессиональных стандартов Кабинет министров обновил
Киев • УНН
Кабмин обновил порядок разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов, уточнив процедуры согласования, перечни документов и требования к оформлению.
Порядка разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов. Изменения уточняют процедуру согласования проекта профессионального стандарта; перечень документов, подаваемых разработчиком для проведения проверки и требования к их оформлению и т.д.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
Внесены изменения в постановление КМУ от 31.05.2017 № 373 "Об утверждении Порядка разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов". Изложен Порядок разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов в новой редакции
Отмечается, что правительство уточнило этапы разработки и утверждения профессиональных стандартов субъектов, которых Национальное агентство квалификаций уведомляет о:
- регистрации заявки;
- изменениях в информации, внесенной в Реестр квалификаций на основании заявки;
- продлении срока разработки проекта профессионального стандарта;
- проведении публичного общественного обсуждения проекта профессионального стандарта;
- отмене заявки на разработку проекта профессионального стандарта;
- возобновлении течения срока пересмотра профессионального стандарта.
Уточнена процедура согласования проекта профессионального стандарта; перечень документов, подаваемых разработчиком для проведения проверки и требования к их оформлению, процедуру и течение срока пересмотра и внесения изменений в профессиональный стандарт. Кроме того, Порядком определен механизм согласования спорных предложений/замечаний к проекту профессионального стандарта и т.д.
Напомним
Национальное агентство квалификаций зарегистрировало профессиональный стандарт "Инспектор по военному учету". Документ определяет требования к специалистам по военному учету на всех предприятиях Украины.