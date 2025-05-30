Уряд оновив правила формування професійних стандартів Кабінет міністрів оновив

Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів. Зміни уточнюють процедуру погодження проекту професійного стандарту; перелік документів, які подаються розробником для проведення перевірки та вимоги щодо їх оформлення тощо.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Внесено зміни до постанови КМУ від 31.05.2017 № 373 "Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів". Викладено Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів у новій редакції

Зазначається, що уряд уточнив етапи розроблення та затвердження професійних стандартів субʼєктів, яких Національне агентство кваліфікацій повідомляє про:

Уточнено процедуру погодження проекту професійного стандарту; перелік документів, які подаються розробником для проведення перевірки та вимоги щодо їх оформлення, процедуру та перебіг строку перегляду і внесення змін до професійного стандарту. Крім того, Порядком визначено механізм узгодження спірних пропозицій/зауважень до проекту професійного стандарту тощо