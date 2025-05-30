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Уряд оновив правила формування професійних стандартів Кабінет міністрів оновив

Київ • УНН

 • 872 перегляди

Кабмін оновив порядок розробки, введення в дію та перегляду професійних стандартів, уточнивши процедури погодження, переліки документів і вимоги до оформлення.

Уряд оновив правила формування професійних стандартів Кабінет міністрів оновив

Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів. Зміни уточнюють процедуру погодження проекту професійного стандарту; перелік документів, які подаються розробником для проведення перевірки та вимоги щодо їх оформлення тощо.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі 

Внесено зміни до постанови КМУ від 31.05.2017 № 373 "Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів". Викладено Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів у новій редакції

- повідомив Мельничук.

Зазначається, що уряд уточнив етапи розроблення та затвердження професійних стандартів субʼєктів, яких Національне агентство кваліфікацій повідомляє про:

  • реєстрацію заявки;
    • зміни до інформації, внесені до Реєстру кваліфікацій на підставі заявки;
      • продовження строку розроблення проекту професійного стандарту;
        • проведення публічного громадського обговорення проекту професійного стандарту;
          • скасування заявки на розроблення проекту професійного стандарту;
            • поновлення перебігу строку перегляду професійного стандарту.

              Уточнено процедуру погодження проекту професійного стандарту; перелік документів, які подаються розробником для проведення перевірки та вимоги щодо їх оформлення, процедуру та перебіг строку перегляду і внесення змін до професійного стандарту. Крім того, Порядком визначено механізм узгодження спірних пропозицій/зауважень до проекту професійного стандарту тощо

              - додав Мельничук.

              Нагадаємо

               Національне агентство кваліфікацій зареєструвало професійний стандарт "Інспектор з військового обліку". Документ визначає вимоги до фахівців з військового обліку на всіх підприємствах України. 

              Павло Башинський

              Павло Башинський

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