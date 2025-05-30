Уряд оновив правила формування професійних стандартів Кабінет міністрів оновив
Київ • УНН
Кабмін оновив порядок розробки, введення в дію та перегляду професійних стандартів, уточнивши процедури погодження, переліки документів і вимоги до оформлення.
Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів. Зміни уточнюють процедуру погодження проекту професійного стандарту; перелік документів, які подаються розробником для проведення перевірки та вимоги щодо їх оформлення тощо.
Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
Внесено зміни до постанови КМУ від 31.05.2017 № 373 "Про затвердження Порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів". Викладено Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів у новій редакції
Зазначається, що уряд уточнив етапи розроблення та затвердження професійних стандартів субʼєктів, яких Національне агентство кваліфікацій повідомляє про:
- реєстрацію заявки;
- зміни до інформації, внесені до Реєстру кваліфікацій на підставі заявки;
- продовження строку розроблення проекту професійного стандарту;
- проведення публічного громадського обговорення проекту професійного стандарту;
- скасування заявки на розроблення проекту професійного стандарту;
- поновлення перебігу строку перегляду професійного стандарту.
Уточнено процедуру погодження проекту професійного стандарту; перелік документів, які подаються розробником для проведення перевірки та вимоги щодо їх оформлення, процедуру та перебіг строку перегляду і внесення змін до професійного стандарту. Крім того, Порядком визначено механізм узгодження спірних пропозицій/зауважень до проекту професійного стандарту тощо
Нагадаємо
Національне агентство кваліфікацій зареєструвало професійний стандарт "Інспектор з військового обліку". Документ визначає вимоги до фахівців з військового обліку на всіх підприємствах України.