Пожар в колледже в Одессе: полиция пока не выделяет основную версию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Полиция пока не выделила основную версию смертельного пожара в одесском институте. Пока рассматриваются все три. Об этом в комментарии УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
“Сейчас полиция рассматривает три версии: возгорание вследствие неисправности электропроводки и электроприборов, неосторожное обращение с огнем, совершение умышленного поджога”, — рассказали в полиции.
На вопрос журналиста, есть ли уже основная версия пожара, в полиции отметили: “Если она будет — мы дадим информацию”.
Также в полиции акцентировали внимание на том, что будет проверяться любая информация.
“Рассматривая каждую из них (версий — ред.), они (следователи — ред.) будут всю информацию проверять”, — добавили в отделе коммуникаций.
Как ранее сообщал УНН, в месте смертельного пожара в одесском колледже также были изъяты и направлены на экспертизу фрагменты электропроводки.
Кроме того была назначена генетическая экспертиза, которая продлится до 14 рабочих дней.
Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.
Известно о 16 погибших.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство.
У полиции есть три версии причин инцидента. В деле уже есть первые подозреваемые, одного из них отправили под домашний арест.