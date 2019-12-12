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Пожежа у коледжі в Одесі: поліція поки не виокремлює основну версію

Пожежа у коледжі в Одесі: поліція поки не виокремлює основну версію

Київ • УНН

 • 17698 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Поліція поки не виокремила основну версію смертельної пожежі в одеському коледжі. Поки розглядаються усі три. Про це у коментарі УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.

“Наразі поліція розглядає три версії: займання внаслідок несправності електропроводки та електроприладів, необережне поводження з вогнем, здійснення навмисного підпалу”, — розповіли у поліції.

На питання журналіста, чи є вже основна версія пожежі, у поліції зазначили: “Якщо вона буде — ми дамо інформацію”.

Також у поліції акцентували увагу на тому, що перевірятиметься будь-яка інформація.

“Розглядаючи кожну з них (версій — ред.), вони (слідчі — ред.) будуть всю інформацію перевіряти”, — додали у відділі комунікацій.

Як раніше повідомляв УНН, на місці смертельної пожежі в одеському коледжі також були вилучені та направлені на експертизу фрагменти електропроводки.

Окрім того була призначена генетична експертиза, яка триватиме до 14 робочих діб. 

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі. 

Наразі відомо про 16 загиблих. 

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження.

У поліції є три версії причин інциденту. У справі вже є перші підозрювані, одну з них відправили під домашній арешт

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