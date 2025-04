Посольство Китая в Дании требует убрать от местного издания карикатуру о коронавирусе

Карикатура, о которой идет речь, была опубликована в номере Jyllands-Posten по 27 января. На ней изображен китайский флаг с вирусными частицами вместо звезд. По мнению посольства, карикатура “вышла за пределы этических границ свободы слова”, “оскорбила Китай и оскорбила чувства китайского народа”.

Автор карикатуры, художник Нильс Бо Бойсе, от которого посольство тоже требует извинений, отказался от комментариев.

Редактор Jyllands-Posten Якоб Нибро заявил датском телеканалу TV 2, что его издание не хотело обидеть Китай или оскорбить китайцев. Но он отказался извиниться или снять карикатуру, объяснив, что не видит в ней ничего плохого. “Этот рисунок, в отличие от многих других карикатур, отражающий состояние мира прямо сейчас”, — сказал Нибро.

В сентябре 2005 года Jyllands-Posten опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда. Это вызвало массовые протесты мусульман сначала в Дании, а затем и в мусульманских других странах; некоторые акции закончились беспорядками, в них погибли более 100 человек.

Добавим, что мэр Ухане Чжоу Сяньван намерен подать в отставку со своего поста в знак признания вины перед жителями города.