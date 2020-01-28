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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Посольство Китая в Дании требует убрать от местного издания карикатуру о коронавирусе

Киев • УНН

 • 14191 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Посольство Китая в Копенгагене требует извинений от датского издания Jyllands-Posten из-за публикации карикатуры о новом вирусе из Китая. Об этом пишет датское издание Politiken, передает УНН со ссылкой на соответствующую публикацию.

Посольство Китая в Дании требует убрать от местного издания карикатуру о коронавирусе

Карикатура, о которой идет речь, была опубликована в номере Jyllands-Posten по 27 января. На ней изображен китайский флаг с вирусными частицами вместо звезд. По мнению посольства, карикатура “вышла за пределы этических границ свободы слова”, “оскорбила Китай и оскорбила чувства китайского народа”.

Автор карикатуры, художник Нильс Бо Бойсе, от которого посольство тоже требует извинений, отказался от комментариев.

Редактор Jyllands-Posten Якоб Нибро заявил датском телеканалу TV 2, что его издание не хотело обидеть Китай или оскорбить китайцев. Но он отказался извиниться или снять карикатуру, объяснив, что не видит в ней ничего плохого. “Этот рисунок, в отличие от многих других карикатур, отражающий состояние мира прямо сейчас”, — сказал Нибро.

В сентябре 2005 года Jyllands-Posten опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда. Это вызвало массовые протесты мусульман сначала в Дании, а затем и в мусульманских других странах; некоторые акции закончились беспорядками, в них погибли более 100 человек.

@jyllandsposten
What a nice drawing depicts the #WuhanCoronovirus originated from #CCPChina and now spreading to numerous countries and all over the world！

Dagens tegning: Coronavirus https://t.co/g4VZbQaTVh

— YH (@YH_5678) January 28, 2020

Добавим, что мэр Ухане Чжоу Сяньван намерен подать в отставку со своего поста в знак признания вины перед жителями города.

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