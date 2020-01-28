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Посольство Китаю у Данії вимагає прибрати від місцевого видання карикатуру про коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Посольство Китаю в Копенгагені вимагає вибачень від данського видання Jyllands-Posten через публікацію карикатури про новий вірус з Китаю. Про це пише датське видання Politiken, передає УНН з посиланням на відповідну публікацію.

Посольство Китаю у Данії вимагає прибрати від місцевого видання карикатуру про коронавірус

Карикатура, про яку йде мова, була опублікована в номері Jyllands-Posten за 27 січня. На ній зображений китайський прапор з вірусними частками замість зірок. На думку посольства, карикатура “вийшла за межі етичних меж свободи слова”, “образила Китай і образила почуття китайського народу”.

Автор карикатури, художник Нільс Бо Бойсе, від якого посольство теж вимагає вибачень, відмовився від коментарів.

Редактор Jyllands-Posten Якоб Нібро заявив датському телеканалу TV 2, що його видання не хотіло образити Китай або образити китайців. Але він відмовився вибачитися або зняти карикатуру, пояснивши, що не бачить в ній нічого поганого. “Цей малюнок, на відміну від багатьох інших карикатур, відображає стан світу прямо зараз”, — сказав Нібро.

У вересні 2005 року Jyllands-Posten опублікувала карикатури на пророка Мухаммеда. Це викликало масові протести мусульман спочатку в Данії, а потім і в мусульманських інших країнах; деякі акції закінчилися безладами, в них загинуло понад 100 осіб.

@jyllandsposten
What a nice drawing depicts the #WuhanCoronovirus originated from #CCPChina and now spreading to numerous countries and all over the world！

Dagens tegning: Coronavirus https://t.co/g4VZbQaTVh

— YH (@YH_5678) January 28, 2020

Додамо, що мер Ухані Чжоу Сяньван має намір подати у відставку зі своєї посади в знак визнання провини перед жителями міста.

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