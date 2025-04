Посольство Китаю у Данії вимагає прибрати від місцевого видання карикатуру про коронавірус

Карикатура, про яку йде мова, була опублікована в номері Jyllands-Posten за 27 січня. На ній зображений китайський прапор з вірусними частками замість зірок. На думку посольства, карикатура “вийшла за межі етичних меж свободи слова”, “образила Китай і образила почуття китайського народу”.

Автор карикатури, художник Нільс Бо Бойсе, від якого посольство теж вимагає вибачень, відмовився від коментарів.

Редактор Jyllands-Posten Якоб Нібро заявив датському телеканалу TV 2, що його видання не хотіло образити Китай або образити китайців. Але він відмовився вибачитися або зняти карикатуру, пояснивши, що не бачить в ній нічого поганого. “Цей малюнок, на відміну від багатьох інших карикатур, відображає стан світу прямо зараз”, — сказав Нібро.

У вересні 2005 року Jyllands-Posten опублікувала карикатури на пророка Мухаммеда. Це викликало масові протести мусульман спочатку в Данії, а потім і в мусульманських інших країнах; деякі акції закінчилися безладами, в них загинуло понад 100 осіб.

@jyllandsposten

What a nice drawing depicts the #WuhanCoronovirus originated from #CCPChina and now spreading to numerous countries and all over the world!



Dagens tegning: Coronavirus https://t.co/g4VZbQaTVh

— YH (@YH_5678) January 28, 2020

Додамо, що мер Ухані Чжоу Сяньван має намір подати у відставку зі своєї посади в знак визнання провини перед жителями міста.