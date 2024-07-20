После атаки рф на энергетику более 28 тысяч потребителей без света, графики действуют с 6 часов - Минэнерго

Российские войска совершили атаку на объекты оператора системы передачи электроэнергии, из-за вражеских обстрелов обесточены более 28 тысяч абонентов в Черниговской и Полтавской областях. С 06:00 действуют графики отключений электроэнергии. Об этом сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.

Генерация и потребление

Указано, что ситуация в энергетике остается сложной, в системе есть значительный дефицит из-за массированных вражеских атак с весны этого года.

За прошедшие сутки энергосистема Украины, как указано, принимала излишки электроэнергии из польской энергосистемы.

"На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 06:00 до 24:00", - указали в Минэнерго.

Обстрелы

"В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалось оборудование на высоковольтной подстанции, что привело к обесточиванию нескольких воздушных линий, подстанций и бытовых потребителей. Возник пожар на территории подстанции. Пожар ликвидирован. Потребители частично запитаны по резервной схеме", - сообщили в Министерстве.

"В Сумской области во время атаки БПЛА на высоковольтной подстанции возник пожар, который привел к отключению оборудования и потере собственных нужд подстанции. Пожар ликвидирован", - отметили в ведомстве.

"В Черниговской области во время атаки БПЛА выключалось оборудование на высоковольтной подстанции. При этом обесточивалось несколько подстанций, бытовые потребители и предприятие. При осмотре обнаружен пожар на подстанции, который ликвидирован. Потребители частично запитаны", - указали в министерстве.

В Харьковской области в результате боевых действий, как сообщается, отключалась высоковольтная воздушная линия. Потребители не обесточивались.

Чрезвычайные ситуации

В Донецкой области, как указано, на одной из шахт останавливалось вентиляционное оборудование. В то время в шахте находились 33 работника, все выведены на поверхность.

Обесточивание

Всего из-за боевых действий и технарушений остается обесточенным 541 населенный пункт.

Указано, что из-за вражеских обстрелов обесточены более 28 тысяч абонентов в Черниговской и Полтавской областях. В Черниговской области в результате атаки беспилотников обесточены 26,7 тысячи потребителей в 14 населенных пунктах. В Сумской области в результате атаки вражеских беспилотников обесточивались 11 населенных пунктов - 9,1 тысячи потребителей, все уже запитаны. В Полтавской области из-за боевых действий обесточены 2,2 тысячи абонентов.

Ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.89 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Импорт и экспорт

В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии максимальной мощностью 1 385 МВт. Экспорта не происходит и не предвидится.